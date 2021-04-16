新州首家疫苗抗體檢測中心開放 3小時知結果

新州首間新冠疫苗抗體檢測上路。(美聯社)

許多已接種新冠疫苗 者希望進一步瞭解疫苗的保護力，新州 日前開啟首個可檢測 疫苗抗體的中心，該測試已獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急使用授權，等待結果大約需要三個小時。

位於帕拉姆斯的博根新橋醫院(Bergen New Bridge Medical Center in Paramus)目前已開放檢測，操作類似常規抗體測試。醫院仍然為疑似感染者檢測天然抗體，但現在新測試可區別疫苗引發的抗體。

院方表示，這項檢測開放之前，市面上只能測試人體自然免疫力。隨著疫苗接種普及，人們想接受抗體檢測，以確定自己受到保護。這項測試也將幫助醫生識別患者先前感染後產生的自身免疫性與疫苗免疫性。

檢測者應在完全接種疫苗後等待至少15天才能接受測試。感染病毒的人也應在首次出現症狀後至少等待15天；如果沒有症狀，則從測試呈陽性之日起至少等待15天。

新州15日報告3411例新增新冠確診，單日47人染疫死亡。截至周四，新州已有233萬4968人完成接種，意味著新州超過三分之一的成年人已接種。

繼新州羅格斯大學(Rutgers University)之後，菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University)也宣布返校上課的學生必須接種疫苗。新澤西學院(College of New Jersey)、瑞德大學(Rider University)、威廉帕特森大學(William Paterson University)等暫無強制規定。

新州居民如需疫苗抗體檢測，需醫生處方，並致電博根新橋醫院：(201)225-7130預約。