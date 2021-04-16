4000萬紓困無證移民 團體稱「羞辱」

移民團體呼籲增加疫期對無證移民的協助。(Make the Road New Jersey)

無證移民因身分問題，無法在疫期獲得聯邦救濟。新州 州長墨菲正考慮為該州約46萬名無證移民提供總額4000萬元的紓困金 ，但移民團體 對此並不滿意，稱金額遠遠不夠，甚至是一種「羞辱」。

新州移民公正聯盟(New Jersey Alliance for Immigrant Justice)策略師Katy Sastre指出，「4000萬元紓困金平均每人96元，甚至不夠付電話費，這是種侮辱。」

墨菲14日表示，他正在議會商討，尋求立法或其他手段，向無證移民提供補助金。他未提及具體金額，但表示這筆錢可能由聯邦資助。新州從聯邦政府的American Rescue Plan Act中獲得60億元，目前暫未公布詳細分配計畫。

新州無證移民團體的部分成員此前以絕食抗議，要求政府提供紓困金。支持絕食行動的西語裔商會(Hispanic Chamber of Commerce)主席Luis De La Hoz說，移民為新州經濟做出重要貢獻，「西語裔擁有的企業超過12萬家，每年為新州的經濟貢獻200億元。」

移民團體Make the Road NJ指出，許多無證移民因疫情失業，紐約州已在預算中包括總額21億元的支出，擬向無證移民每人發放2000元。Sastre指與紐約相比，新州無證移民比率更高，州長有責任照顧每個人。

民主黨參議員Teresa Ruiz承認4000萬元不夠，希望這只是政府與無證移民社區對話的開始。