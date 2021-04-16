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用槍枝協會課程教學童槍枝安全？費城警方挨批

記者謝哲澍／綜合報導
費城警方採用埃迪·伊格爾課程，向小學生講解槍枝安全知識。(取自課程)
費城警方採用埃迪·伊格爾課程，向小學生講解槍枝安全知識。(取自課程)

費城警方使用全國槍枝協會(NRA)開發的課程，向小學生講解有關槍枝安全的知識，引發控槍組織和部分立法者反對。警方稱該計畫適用於學前班至四年級的孩子，已使用多年，受學童好評。

警察局長丹妮爾·奧特洛(Danielle Outlaw)指出，費城槍枝暴力激增，全市正積極推動相關課程，警方採用了埃迪·伊格爾槍枝安全教案(Eddie Eagle Gunsafe Program)。

該教案由NRA開發，有卡通鷹的兒童教育動畫。自1988年，NRA持續努力普及該計畫，訓練兒童如果看到槍枝該如何應對，並試圖推動將此作為強制性鎖槍法規的替代方案。

槍枝安全組織Ceasefire PA執行董事Adam Garber對於費城警方使用NRA開發的課程感到震驚，指這些課程無法使社區更安全，只是NRA的宣傳運動，稱不需要更嚴格的控槍法律，而是需要孩子們做正確決定。

民主黨議員對費城警方的做法也並不買帳，市議員Jamie Gauthier稱，NRA是市府最不該合作的對象。

賓州大學政策中心2020年報告顯示，雖然全美約1500萬兒童觀看了這些視頻，但幾乎沒有證據顯示有效。關於青少年意外槍傷和死亡的報告發現，儘管有一些干預措施可以增強兒童對槍枝安全性的瞭解，但將兒童放在有槍枝的現實場景中時，沒有任何一種措施能證明他們的行為發生改變。

費城 警察 民主黨

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