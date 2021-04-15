華男賣保健品摻壯陽藥 恐遭新州法庭判刑3年

一華男涉嫌將摻有性功能障礙藥物的產品，以男性保健品名義宣傳和銷售而被控罪，日前他在新州 聯邦法院承認跨州非法出售假冒藥品罪，最高面臨三年監禁和25萬元罰款。本案最初因曾羅伯特的公司，被發現在新冠疫期囤積和哄抬商品價格，而遭新州檢察官辦公室調查。

根據法庭文件，55歲的曾羅伯特(Robert Zeng，音譯)報住猶他州鹽湖城，是Nutopia USA等多家公司的負責人，根據該公司網站，出售的商品皆為天然成分的營養補充劑。然而在2020年2月29日，曾羅伯特進口了三公斤的西地那非(Sildenafil)，西地那非是處方藥威而鋼(Viagra)的重要成分，並將未經批准的藥物命名為Mr. Richard Rocks。

被告宣傳稱可增強男性性功能、改善情緒、降低血糖和膽固醇，但未在成分中標明具有西地那非，也沒有提醒西地那非可能引起的副作用，以及正確的服用方式，通過Nutopia USA等多個網站，在不需要處方的情況下銷售該藥物，而具有西地那非的藥物是需要醫生處方才可以獲取。

根據聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )信息，服用西地那非會產生頭暈、鼻塞、視覺異常、消化不良等副作用，FDA已經發布上百個有關該成分的警告和產品召回。