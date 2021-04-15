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同黨對手被除名 新州州長墨菲連任幾成定局

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為墨菲(中)與妻子近日至疫苗站接種。(美聯社)
圖為墨菲(中)與妻子近日至疫苗站接種。(美聯社)

新州州長墨菲今年尋求連任，而他的兩名同黨對手因未能獲得足夠選民連署支持，而被法官裁定在初選中除名，加上共和黨難以翻盤，如無意外，連任已成定局。今年僅兩個州有州長選舉，新州將成為全美焦點。墨菲有望成為1977年以來首位連任成功的民主黨州長。

法官Jeffrey Rabin日前裁定挑戰者麗莎•麥克米克(Lisa McCormick)提交的1951個簽名無效，指她使用選民數據庫，在選民不知情的情況下自動填寫請願書。

民主黨委員會(Democratic State Committee)律師Rajiv Parikh指，簽名者中至少有兩人此前已死亡，司法機關應對此啟動刑事調查。最終決定將由負責選舉管理的州務卿泰瑞莎•薇(Tahesha Way)做出，麥克米克亦可提出上訴。

麥克米克聲明稱，連署由競選經理Jim Devine收集，「我相信他知道自己在做什麼。」她請求選民在6月8日初選的選票上寫她的名字。

麥克米克曾多次參加市議員、郡委員會成員、眾議員的選舉，但從勝選。她此前的最佳戰績，是在對陣深陷貪腐醜聞的參議員梅南德茲(Robert Menendez)的初選中，拿到40%的選票。

墨菲的另一位挑戰者貝根(Roger Bacon)，同樣被法官裁定支持者連署數量不夠，因為有約280個簽名來自共和黨註冊選民，對於民主黨初選無效。

貝根此前同樣多次參選失敗，包括1990年代初以自由主義者的身分競選國會議員，2009年挑戰前州長柯翟(Jon Corzine)。他今年打出「讓新澤西再次偉大」(Make New Jersey Great Again)口號，但未獲得足夠的支持。

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