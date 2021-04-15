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費城新財年預算 擬減稅、重開游泳池、圖書館

記者謝哲澍／綜合報導
費城提出新財年預算。(美聯社)
費城提出新財年預算。(美聯社)

費城市長肯尼(Jim Kenney)14日提出51.8億元新財政年預算，包括一些減稅措施，並在新的聯邦紓困資金的幫助下，恢復了部分去年削減的支出。新預算案還包括今夏重新開放公共游泳池，並恢復每周五天的圖書館服務。

恢復疫情前的正常預算，主要歸功於從聯邦紓困獲得的14億元，其中7億元可用於本年度，另一半將在明年獲得。肯尼建議在截至6月的本財政年度中使用3200萬元的聯邦資金，並從7月1日開始的財政年度中使用剩下的5.75億元。

去年5月的佛洛依德事件及隨後的全國抗議活動，警方預算將再次成為今焦點。肯尼和市議會去年取消先前提議的增加警察局預算1900萬元計畫。肯尼今年提議通過檢察官辦公室，為警務改革計畫提供額外的資金。

肯尼周四將其預算提案正式提交給市議會，市議會將於今年春天舉行一系列聽證會，並可以進行修改，然後在6月底批准預算。

經濟政策專家警告費城稅收萎縮，遠未走出困境，且由於復甦速度的不確定性和疫情的持久影響，越來越多的郊區通勤者在家工作。如果沒有聯邦補助，費城將面臨4.5億元的赤字。

預算 費城 紓困

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