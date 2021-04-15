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1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

費城聯邦疫苗站服務延至5•26 可現場預約

記者呂賢修╱綜合報導
圖為賓州會議中心疫苗站。(美聯社)
圖為賓州會議中心疫苗站。(美聯社)

費城市府14日宣布，位於賓州會議中心的聯邦大型疫苗站，即日起接受居民現場預約。此外，該站點原訂本月26日關閉，由於嬌生疫苗暫停施打，為維持接種率，將延長服務至5月26日，每天提供4000劑輝瑞或莫德納疫苗，市府則從自身配額每天撥給該處額外2000劑。費城目前僅開放1A、1B、1C優先施打，19日起擴大至16歲以上所有人。

管理該疫苗站的聯邦急難管理局(FEMA)表示，本周可獲得8萬4000劑，5月初計畫再獲得一批相等數量。目前賓州會議中心每周施打4萬2000劑。

費城周三新增1077例確診，相較上周三的682例，增幅明顯。近七天平均日增738例，比兩周前增14%。根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，賓州包含費城，14日已有40%居民接種至少一劑輝瑞或莫德納疫苗，23%、約300萬人已完全接種。65歲以上者施打率84%，55%完全接種。

蒙哥馬利郡提醒，由於暫停施打嬌生疫苗，近兩天取消4000筆預約，已緊急調撥輝瑞疫苗，未來幾天已預約者將使用這種疫苗。郡府申請輝瑞疫苗增量，但目前仍不確定，因此下周可預約數也將減少。郡內五處施打站，輝瑞疫苗存量夠使用至周一。

疫苗 輝瑞 費城

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