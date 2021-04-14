打破黨部操控初選 新州華裔社區力挺

新州超過60個組織發起支持修改選舉法，擺脫地方黨部對初選提名的操控。(美聯社)

新州 超過60個組織在三個月內共同簽名支持「新州選舉改革」(Better Ballots NJ)法案，旨在改變新州原有的選舉制度，將選擇候選人的決定權還到選民手中，而非目前由黨派內部決定。該法案獲得新州華裔社區的廣泛支持。

倡議發起人是羅格斯大學(Rutgers University)社會規劃與公共政策學教授Julia Sass Rubin，與普林斯頓大學(Princeton University)神經學教授Yael Niv。支持者Our Revolution Trenton Mercer組織，在今年3月18號莫塞郡民主黨 大會上成功改變選票設計，使新郡委員會成員(County Commissioner)參選人爭取到了平等的提名 權利。

選舉改革也打破的莫塞郡此前的政治格局，此前在任27年郡委員會成員Ann Cannon落選，兩名新人當選。Yael Niv表示，莫塞郡是新州首個採取改革的郡，她期望此舉能夠帶動新州其他郡和地方選舉改革。

倡議支持者王岩梅指出，新州落後的政黨提名機制，是華人參選者在選舉中很難更上一層樓的原因：「允許郡黨部主席決定初選候選人名單，並和同黨參選人名字列在選票，基本上就決定了初選結果。」

密德薩士郡民主黨部(Middlesex County Democratic Organization)主席麥凱布(Kevin McCabe)，本月就根據這一制度推翻愛迪生市(Edison)黨內選舉結果，拒絕提名彭曉寒(Shannon Peng)為民主黨市議員候選人，而選擇喬希(Sam Joshi)團隊成員，引發當地華人抵制。

王岩梅說，選民也在此過程中被剝奪了選擇最佳候選人的權利，對少數族裔和女性參選者尤其不利，「這不是政治問題，而是堅持民權。」

王岩梅歡迎華人社團簽名支持，可電郵：[email protected]；倡議詳情，可上網查詢：www.ggcnj.org/betterballotsnj。