「華人醫療服務部」深耕十載再上層樓

江萱輝（Shirley Hwang）

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）自2010年10月在美門醫院（Monmouth Medical Center）創辦以來，不知不覺已經為新州華人病患服務十年之久，如今更上層樓，在新州華人最大的聚居區蜜豆郡新布朗士 維克的羅伯特·伍德·約翰遜大學醫院（Robert Wood Johnson University Hospital New Brunswick）開設華人醫療服務新分支，從今年3月22日正式推出後可以更多更好地服務周邊地區華人病患。

十年前，江萱輝（Shirley Hwang）任職於美門醫院癌症 臨床行政及醫院整合拓展部主管，基於華人的醫療服務需要創建了華人醫療服務部。如今，美門醫院已服務超過萬餘人次的華語病患，並於2018年3月和6月分別在漢密爾頓醫院（RWJUH Hamilton）和桑莫塞醫院(RWJUH Somerset)建立華人醫療服務部的兩個分支，加強為不同華人社區的病患提供全方位各種各樣的醫療服務。而她這十年間經由職務上的調整也已於兩年前晉升為羅伯森巴拿巴斯醫療系統南區副總裁。

今春，她將擔任鮮有華裔能做到的高管位置，擔任中區和南區資深副總裁，負責整個南部地區和中部地區的規劃發展。這源來自她三十幾年來在美醫療領域的豐富經驗，以及剛柔並濟、東西相容的管理風格。來自台灣的她表示：“我很感謝美門醫院給我們創立了第一個為華人服務的平臺，我更欣慰的是經由我上司和同事們的信任與支持，從十年前一點一滴開始，一步一個腳印地把這項服務越做越好，越做越全面，也越來越被認可和需要。從最初默默無聞甚至被大家誤解只是一個仲介服務公司，到現在不僅廣?人知是羅伯森巴拿巴斯醫療系統幾大醫院的優秀直屬部門，更要推廣到華人人口最多的蜜豆郡新布朗士維克地區。周圍同事對外表纖柔的她評價是，”只要認?是對的事就會不辭辛勞的堅持去做。”

團隊核心成員鄒興睿（Stephanie Zou）、李安琪（Angela Lee）、胡健香（Josephine Kam）、卜曉薇 （Vivien O’Neil）、簡潔瑩（Kathy Kan Jahnsen）、陳青霞（Joanne Chan）各有所長，專業精神及服務不負病患信賴。華人醫療服務部的成就也正是因?秉持著“幫助在美華人解決看病難”這樣一個最簡單的願望和初心，在不斷服務病患，並為社區提供各種教育講座和豐富的醫療資訊的過程中在華人社區建立了有口皆碑的聲譽。

具體而言，其提供的服務包括：各種專科的預約，從骨科，心臟科，腸胃科，婦產科，老年科，到神經專科，手術專科，癌症專科，糖尿病，以及痛症等等都應有盡有。各種檢查包括驗血，X光，超聲波，CT斷層掃描，核磁共振，乳癌篩檢，肺癌篩檢，骨骼掃描，PET掃描，心臟壓力測試，睡眠測試，腸胃鏡，微創手術，全關節置換手術，以及放療，化療和各種相關檢查及治療等等都可以幫大家預約，翻譯，及處理相關各種事項。歡迎有需要的病患與華人醫療服務部聯絡：732-923-5057