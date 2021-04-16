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春風吹,好運追！ (副題) 林宮台菜已恢復營業！ (主題)

新澤西訊

  新春之際,百花盛開!座落在新州Morristown的林宮台菜經過一陣子的歇業整頓之後, 現已重新開業，提供各類古早臺灣風味的美食。佛跳牆,烏魚子, 臺灣肉粽,古早味筍乾封肉, 鹵豬手,高粱酒香腸,手工韭菜盒子等,還有豬腳麵線送壽星（僅限堂吃）！團購送貨服務目前正在火熱的進行中, 凡滿足訂購數量林老闆親自擔任送貨服務，歡迎致電林宮台菜973-998-5057瞭解更多詳情！

  林宮還有各式海鮮、臺灣土雞、老鼠斑、土魠魚羹、雞卷、甜不辣、自製魚丸、XO醬海鮮、烤魚下巴、絲瓜麵線、薑蔥炒小魷魚、清蒸蔭豉蚵仔、現剖鮮蠔、清蒸魚、瓠瓜煎、苦瓜釀肉、苦瓜鹹蛋....等等，樣樣都爽口入味，無一不是色香味齊全，讓食客回味悠長。

  不僅如此，林宮自產美味的有機蔬菜，是遵從最自然古法的種植方式，從選擇菜地的種植土到肥料的製作絕不含糊。天天細心呵護，澆水施肥，蔬菜各個長得是鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，流連其中，真是恍惚悠然見南山的美好田園景象。

  “您吃健康快樂就是我們最大的收穫”林先生幾十年來來秉持著這個理念為大家提供新鮮自產的有機蔬菜和美味的菜品！保證餐館裡的食材健康新鮮，還把它們合理健康的運用起來，做出一系列的養生飲品！拋舍城中雜，至此人間畫，一道道小巧的臺灣美食令您感受到久違的歡樂。濃郁鄉情盡在林宮，地址： 40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場) ，歡迎大家來電預訂，美食共享！

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