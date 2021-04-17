正當紅的辣媽 相約殷老頭補給站純手工秘制重慶老火鍋

殷老頭補給站

最好的祝福是陪伴，在母親節即將來臨之際，殷老頭重慶老火鍋特別突出 “關愛母親”打折活動! 活動日期為5月3號到5月9號; 活動一,進店享受8.5折的優惠; 活動二, 滿100元店家送鴨血一份；需憑世界週報廣告方可享受（紙版或電子版均可）！在殷老頭您就是“正當紅的辣媽”！

“老母親”配得起最好的！35年重慶老火鍋傳承，麻辣鮮香，清湯、紅湯和鴛鴦火鍋總有一鍋適合您。純手工古法制作5小時以上，每一鍋都是全新濃香的正宗重慶老味道！從食材品質到廚師的料理能力，再到對火鍋文化的理解和呈現，達到了國際高水準！成為新州獨一無二的純手工炒料火鍋店，保證使用上等的牛油和菜子油調製而成，保證營養健康。據悉，火鍋底料中的花椒、辣椒不僅能祛風除濕、促進新陳代謝，亦可防治傷風，對媽媽

們妥妥的貼心關愛！

為保證食材新鮮，殷老頭保持每天進貨或補貨，食材全部來自美國 當地的知名品牌零售和批發超市。內臟食材則由美國當地的供應商提供，做到安全和高品質的保障。製作底料的食材是由殷師傅本人多次反複試驗，精挑細選。辣椒，花椒，還有重慶老火鍋最不能缺的豆瓣醬，殷師傅自豪地稱之為極品好料和最特別的豆瓣醬！” 正所謂三分水，七分油，沸騰的泡泡之中有香醇的紅油顏色，並非是透明色，食材上才能掛住油。牛油是新鮮熬制而成，與購買的塊狀成品牛油截然不同。完全由新鮮牛板油與天然香料提煉，色澤紅亮，不結塊兒，無任何添加劑。

關愛媽媽溫馨情報提示：疫情期間店內嚴格遵守防疫規定，符合安全標準。獨立隔間讓您吃得自在，連調配小料都有專人送到您的位子，減少與他人的接觸機會。有的小料甚至已經獨立包裝，一次性使用，乾淨衛生。所有工作人員按時檢測 ，店內外每天消毒數次，加上火鍋本身就是高溫消毒，吃的更放心！如有食客仍心存顧忌也可打包回家，保證食材和湯底品味統一。

加一條號外：從今日起，只要出示接種疫苗 證明（疫苗白卡），店內送鴨血或小酥肉一份，如有三人以上再加送酸梅湯，不限次數！

店內特別推薦多款地道美味不可錯過的川味小炒，但僅限外賣，地址：561 US-1,EDISON, NJ 08817，電話:732-317-4894，手機:732-692-7046，營業時間：週一至周日12PM~10PM，戶外堂吃座位有限，先到先得！