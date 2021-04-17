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味匠拌麵、湯麵 隆重上架各亞洲超市 一麵入魂系列六種口味歡迎嘗鮮

紐約訊
味匠麻辣小龍蝦拌麵充滿韌性的麵條吸滿湯汁，嗦起來太過癮了
味匠麻辣小龍蝦拌麵充滿韌性的麵條吸滿湯汁，嗦起來太過癮了

  肚子好餓，根本沒時間做飯，點外賣還在40分鐘以外…有沒有想過足不出戶，5分鐘左右就可以吃到一碗堂食美味麵條？隆重推薦味匠一麵入魂系列拌麵和湯麵，有黃金鮑魚、響油鱔糊、麻辣小龍蝦、蟹粉鮮蝦拌麵和翡翠海鮮、金湯牛蛙湯麵六種口味，各大亞洲超市4月隆重上架，部分超市和電商正提供特惠促銷，大家快前往購買嘗鮮。

  現代人的生活節奏加快，加上疫情影響，大家對食物的追求越來越傾向於方便快捷，美味健康，而速凍食物無疑是最好的選擇。但還是有很多人對速凍食品有誤區，認為是沒有營養，不安全。應該更新認識了，速凍是食品在新鮮狀態下半小時之內迅速降到-18°C（-0.4℉），可以完美鎖住營養, 而且不添加防腐劑，反而是最安全的食品。

既然蔬菜、水餃包子、湯圓可以速凍直送，當然應該有一碗口味地道，健康營養的麵條。因此和樂公司(Well Luck Co., Inc) 開發了味匠牌一麵入魂系列麵條，希望滿足大家對故鄉味道的魂思夢想。

  江浙人排隊幾條街為吃一碗蟹粉鮮蝦拌麵，如今直送。蟹粉鮮香，蝦仁嫩滑，完美契合，鮮到沒朋友。好吃到舔手的麻辣小龍蝦去殼，肉質鮮嫩，麻辣鮮香，充滿韌性的麵條吸滿湯汁，麵比肉香。響油鱔糊是一道有名上海本幫菜，濃油赤醬粘附在彈滑鮮嫩的鱔魚之上，再來拌麵鮮美異常，嗲哭。真材實料大粒鮑魚，肉質柔嫩細滑，異常鮮美，用來拌麵堪稱一絕。金湯牛蛙採用黃燈籠椒，秘製黃金湯汁，酸辣爽口開胃，大粒的牛蛙肉鮮嫩富有彈性，掛滿湯汁，過舌入魂難忘。還有翡翠海鮮湯麵，用墨魚熬就的湯底，加上鮮蝦蜆貝帶子魷魚，鮮味入舌直到大腦，醍醐灌頂，一麵入魂。

  關鍵是非常方便，不用洗、切、炒、煮和洗碗，只要微波爐4-6分鐘就可以足不出戶享受一碗真正的堂食美味。外賣也是堂食直送，但是外賣送來最快也需要30分鐘左右，那時候麵已經坨在一起，口味大大打折。而這款麵非常勁道，就像手工新鮮現撖，這是因為麵粉的配方和高科技機械揉麵工藝大為講究。另外，為什麼味匠麵的湯汁那麼鮮美？是因為採用了低溫萃取湯品技術，可以最大程度的提取食材飽滿、純正且濃郁的原味和風味，所以這碗麵才會這麼好吃，可以過舌難忘，一麵入魂。

  黃金鮑魚拌麵、響油鱔糊拌麵、麻辣小龍蝦拌麵、蟹粉鮮蝦拌麵和翡翠海鮮、金湯牛蛙湯麵，有沒有一款可以拯救你飢餓的胃和靈魂呢？快去試試吧。

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