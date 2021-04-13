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新賓、德拉瓦喊停嬌生疫苗 施打不減速

記者呂賢修╱綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

新賓、德拉瓦州13日均宣布暫停施打嬌生新冠疫苗，部分疫苗站也因此停擺。官員提醒，已預約接種輝瑞、莫德納者不應取消。而預約嬌生疫苗者，應先與施打機構聯絡，確認是否能改打其他兩種疫苗，否則可另外預約。因嬌生占整體疫苗量有限，應不會影響未來預約。

新州州長墨菲指嬌生疫苗不影響原訂全州6月底前70％成年人完成接種的目標。新州目前已施打23萬5000劑嬌生疫苗，尚有20萬劑庫存。

賓州周二新增6638例確診，為1月底至今最高，近七天平均每日新增4630例，也是近兩月新高，主因英國變種病毒，占3月至今確診總數92％，住院數也比月前增78％，因老人多數已接種疫苗，以年輕人為主。

賓州最大的嬌生疫苗施打單一群體為公校教職人員，工會周二表示，11萬2000餘名施打者多數在兩周前完成，超出聯邦報告6至13天可能發生血栓的時間窗，目前也無人回報類似副作用。

費城加緊改用輝瑞及莫德納疫苗追趕施打進度。費城周二取消數千件施打預約，衛生官員強調血栓副作用發生機率極低，目前輝瑞、莫德納疫苗也無類似例子。FEMA在賓州會議中心的大型疫苗站，原訂持續施打嬌生疫苗至4月26日，之後停止服務。但市府已要求延長四周，並改用輝瑞疫苗。費城上周啟用的第二座聯邦疫苗站，同樣僅供應嬌生疫苗，周二暫停服務，周三起改施打輝瑞疫苗，每天仍維持1000劑預約。

德拉瓦州表示州府輝瑞及莫德納疫苗庫存量不足以彌補停打的嬌生疫苗，因此需取消大量預約，也將影響本月原計畫的擴大施打。全州已施打4萬7400劑嬌生疫苗，約占總數7％。目前25％成年人已完全接種，44％施打至少一劑。

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