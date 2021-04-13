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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

疫苗卡重要 遺失立刻聯絡接種站補辦

記者謝哲澍╱新澤西州報導
CDC的疫苗接種紀錄卡，提醒民眾注意保存。(記者謝哲澍╱攝影)
CDC的疫苗接種紀錄卡，提醒民眾注意保存。(記者謝哲澍╱攝影)

新冠疫苗逐漸普及，越來越多華人在社交網站上曬出接種小白卡，或許可能成為未來很長一段時間內重要的檔案紀錄。若不慎遺失，聯邦疾病防制中心(CDC)建議立刻與接種站聯絡。

連鎖藥房CVS發言人Tara Burke說，患者可至接種的藥房，驗證身分後，藥房將重發紀錄卡。也可聯繫州政府以獲取紀錄副本。新州衛生廳表示，如果丟失了疫苗接種卡，應至新州免疫資訊系統(NJIIS)索取免疫紀錄的副本，「所有接種紀錄都應在24小時內輸入NJIIS，但居民可能要等72小時才能獲得副本。」

進入網站https://njiis.nj.gov/後，可點擊頂部藍色的「提交請求」(Submit a Request)，在頁面底部，選擇「我想從NJIIS請求我的免疫紀錄副本」，隨後將打開一個填寫表格。

只需要填寫必填字段，包括姓名、地址、電子郵件和電話。如果不清楚接種站設施/組織名稱，該欄可填「n / a」。如果希望獲得含有接種疫苗批號的副本，需將該請求添加到描述部分。

衛生廳表示，大多數請求通常會在24到48小時內得到答覆，接種紀錄將寄至所填寫地址，並不能通過電子郵件發送。未確定居民是否可前往大型疫苗接種站獲得補發。

旅行業曾表示，相信將來需要出示疫苗接種卡才能登機，而且有些雇主也可能會要求提供證明；包括羅格斯大學(Rutgers University)在內，一些大學已經要求接種疫苗，才能返回校園。

CDC建議對接種卡的正反面拍照，州長墨菲則建議護貝，但有人指此舉將妨礙未來登記新的疫苗接種紀錄。

疫苗 新州 CDC

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