我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

賓州加快腳步接種 今起全面開放預約

記者呂賢修╱綜合報導
賓州居民排隊等候注射。(美聯社)
賓州居民排隊等候注射。(美聯社)

賓州州長沃爾夫周一宣布，原訂4月19日開放所有16歲以上居民預約注射新冠疫苗，提早至13日(周二)。費城、新澤西州目前仍維持4月19日全面開放。

州長表示，由於新增確診、住院人數持續增加，必須加快接種腳步。賓州周一仍為1C前線人員優先階段，周二直接跨入全民接種的第二階段。州府指目前已注射超過600萬劑疫苗，240萬居民完全接種，在全美各州排入前20名。賓州新冠疫苗登記網址：https://www.pa.gov/guides/get-vaccinated/。

賓州衛生廳代理廳長Alison Beam周一表示，賓州新冠疫苗接種目標為80%成年人，以達到關鍵多數的群體免疫，但希望所有符合資格者都能施打，挑戰是教育民眾，說服更多人施打。

全州有2800個登記注射點，但僅230處基於高效率施打，優先獲得撥發，真正有被使用。州府目前要求收到疫苗的機構，一周內需施打八成劑量。未來將從目前醫療系統、健康中心、連鎖藥房、郡衛生局為主要站點，逐步將更多劑量交給小型站點，也可能是家庭醫生，方便居民就近施打。

官員當天也介紹新推出的機動式疫苗站及教育小組，主針對醫療資源不足、接種率偏低的少數族裔社居及持續觀望的群體，雙管齊下，加速施打。

賓州將群體免疫標準訂為80%成年人接種。(美聯社)
賓州將群體免疫標準訂為80%成年人接種。(美聯社)

疫苗 賓州 教育

上一則

校園奴隸交易 有色族裔值1元 家長怒轟：噁心

下一則

喬治亞州立大學華生視訊講座遇駭 遭種族歧視辱罵

延伸閱讀

嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症

嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症
賓州加快腳步 周二全面開放預約接種

賓州加快腳步 周二全面開放預約接種
19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票
VCU研究：疫期全美28%逝者未染疫 死於延誤治療

VCU研究：疫期全美28%逝者未染疫 死於延誤治療

費城及賓州 4月19日開放成人打疫苗

費城及賓州 4月19日開放成人打疫苗
變異病毒發威 賓州單日確診率突破3成

變異病毒發威 賓州單日確診率突破3成

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓