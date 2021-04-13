賓州加快腳步接種 今起全面開放預約

賓州居民排隊等候注射。(美聯社)

賓州 州長沃爾夫周一宣布，原訂4月19日開放所有16歲以上居民預約注射新冠疫苗 ，提早至13日(周二)。費城、新澤西州目前仍維持4月19日全面開放。

州長表示，由於新增確診、住院人數持續增加，必須加快接種腳步。賓州周一仍為1C前線人員優先階段，周二直接跨入全民接種的第二階段。州府指目前已注射超過600萬劑疫苗，240萬居民完全接種，在全美各州排入前20名。賓州新冠疫苗登記網址：https://www.pa.gov/guides/get-vaccinated/。

賓州衛生廳代理廳長Alison Beam周一表示，賓州新冠疫苗接種目標為80%成年人，以達到關鍵多數的群體免疫，但希望所有符合資格者都能施打，挑戰是教育 民眾，說服更多人施打。

全州有2800個登記注射點，但僅230處基於高效率施打，優先獲得撥發，真正有被使用。州府目前要求收到疫苗的機構，一周內需施打八成劑量。未來將從目前醫療系統、健康中心、連鎖藥房、郡衛生局為主要站點，逐步將更多劑量交給小型站點，也可能是家庭醫生，方便居民就近施打。

官員當天也介紹新推出的機動式疫苗站及教育小組，主針對醫療資源不足、接種率偏低的少數族裔社居及持續觀望的群體，雙管齊下，加速施打。