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新州控槍有效 持槍、致命槍案率均全美墊底

記者謝哲澍／新澤西州報導

全美矚目的大規模槍擊事件發生後，總統拜登周四發布一系列行政命令以打擊槍支暴力。公共政策統計機構蘭德公司(RAND Corp.)最新報告顯示，新澤西州只有不到12％的居民擁有槍支，全美排名倒數第四；10萬人平均槍擊命案數4.1，列48位。

州長墨菲上任一年簽署八項控槍法案，新州有全美最嚴格的控槍法律，在控槍組織吉福德法律中心(Giffords Law Center)的排名列第二。

新州大部分居民支持控槍，菲爾萊狄更斯大學民調中心(Fairleigh Dickinson University Poll)民調顯示達92%受訪者贊成對購槍者強制進行背景審查；超過三分之二的受訪者支持全美禁止攻擊性武器(assault weapons)。

蘭德公司的統計顯示，槍支管控相對嚴格的州，發生致命槍擊案的頻率確實更低。臨近的賓州，擁有槍支的居民比率為27.1%，高出新州一倍之多；10萬人平均槍擊命案數11.7，同樣遠高於新州。

全美範圍內，六個州在槍支擁有率和致命槍案方面均位居前十名，包括阿拉斯加、阿肯色、懷俄明、蒙大拿、新墨西哥和阿拉巴馬。五個州排在末位，分別是新澤西、紐約、羅德島、康州和加州。

槍支 新州 槍擊

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