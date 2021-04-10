新州開通住房援助熱線及網站

新州啟動一站式租屋援助網站。(美聯社)

新州 住房和社區發展網路(Housing and Community Development Network)9日啟動一站式援助網站www.housinghelpnj.org，以及免費熱線電話：(888)691-3002。

根據網站，新州居民可通過熱線電話或網站尋求有關驅逐保護的資訊，或社區團體合作夥伴的法律顧問作為調解員。如果房客資金困難，可以與房東達成協議，在不出庭的情況下償還拖欠的租金 。

居民亦可提交與住房有關的問題，工作人員將回答或轉發給合作組織。網站也以通俗易懂的語言解釋州長墨菲在疫情 期間對租房者的保護命令，包括至少在6月19日之前，不得驅逐房客；如果墨菲續簽公共衛生緊急命令，該保護還將延長。

網站與熱線電話的資金，來自州可負擔住房信託基金(Affordable Housing Trust Fund)120萬元，和新州疫情救濟基金(New Jersey Pandemic Relief Fund)190萬元。

住房和社區發展網路首席運營官Sharon Barker說，很多人不知道自己的權利，而資訊就是力量。即使是無證移民，也有資格獲得疫情緊急租金援助，有需要的家庭可在https://njdca.onlinepha.com/申請。