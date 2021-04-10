新州開通住房援助熱線及網站
新州住房和社區發展網路(Housing and Community Development Network)9日啟動一站式援助網站www.housinghelpnj.org，以及免費熱線電話：(888)691-3002。
根據網站，新州居民可通過熱線電話或網站尋求有關驅逐保護的資訊，或社區團體合作夥伴的法律顧問作為調解員。如果房客資金困難，可以與房東達成協議，在不出庭的情況下償還拖欠的租金。
居民亦可提交與住房有關的問題，工作人員將回答或轉發給合作組織。網站也以通俗易懂的語言解釋州長墨菲在疫情期間對租房者的保護命令，包括至少在6月19日之前，不得驅逐房客；如果墨菲續簽公共衛生緊急命令，該保護還將延長。
網站與熱線電話的資金，來自州可負擔住房信託基金(Affordable Housing Trust Fund)120萬元，和新州疫情救濟基金(New Jersey Pandemic Relief Fund)190萬元。
住房和社區發展網路首席運營官Sharon Barker說，很多人不知道自己的權利，而資訊就是力量。即使是無證移民，也有資格獲得疫情緊急租金援助，有需要的家庭可在https://njdca.onlinepha.com/申請。
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