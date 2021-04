新州反歧視法75周年 檢察長籲「停止仇恨」

新州近期連續多場示威,呼籲抵制仇視亞裔及暴力犯罪。(記者謝哲澍╱攝影)

新澤西州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)與民權司(DCR)宣布,紀念新州 反歧視 法(New Jersey Law Against Discrimination)立法75周年,本月將以 「停止仇恨」(Stop the Hate)為主題舉辦一系列線上活動,探討新州及全美各地民權的過去、現在和未來。

民權司長Wainer Apter指出,新州是美國第一個有全面民權法的州,「75年前,反歧視法和民權法就幫助新州發生變化,影響數百萬居民的生活,更接近每個人都可以不受歧視。」

吉沃鼓勵公眾參與互動,加強公民權、促進平等和消除偏見。活動重點關注包括法援署未來、公民權利、打擊歧視和騷擾、解決種族主義 、醫療保健公平等,以及住房正義、通過教育減少偏見和其他主題。民權司也將為其贊助的「站起來制止仇恨」(Stand Up to Hate)學生藝術賽,包括主題標語、口號和視頻比賽的獲獎者頒獎。

系列線上活動包括:

●網路論壇「新州反歧視法與民權組織的未來」(The Future of the LAD and NJ Civil Rights Panel)將於4月14日下午1時至2時30分舉行,參與網址:https://bit.ly/3t4IKfi。

●醫療平等論壇:種族主義對於公共健康的影響(Health Equity Panel: Racism's Impact on Public Health)4月21日下午2時至4時,網址:https://bit.ly/2PU5VKS。

●住房公平所面臨的挑戰(Current Challenges in Fair Housing Panel)論壇,4月28日下午1時至2時30分,網址:https://bit.ly/3my6zJY。

●下一代的參與:學生藝術賽及頒獎典禮,4月28日晚6時30分至8時,網址:https://bit.ly/3t0UrDP。