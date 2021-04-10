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新州反歧視法75周年 檢察長籲「停止仇恨」

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州近期連續多場示威，呼籲抵制仇視亞裔及暴力犯罪。(記者謝哲澍╱攝影)
新州近期連續多場示威，呼籲抵制仇視亞裔及暴力犯罪。(記者謝哲澍╱攝影)

新澤西州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)與民權司(DCR)宣布，紀念新州歧視法(New Jersey Law Against Discrimination)立法75周年，本月將以 「停止仇恨」(Stop the Hate)為主題舉辦一系列線上活動，探討新州及全美各地民權的過去、現在和未來。

民權司長Wainer Apter指出，新州是美國第一個有全面民權法的州，「75年前，反歧視法和民權法就幫助新州發生變化，影響數百萬居民的生活，更接近每個人都可以不受歧視。」

吉沃鼓勵公眾參與互動，加強公民權、促進平等和消除偏見。活動重點關注包括法援署未來、公民權利、打擊歧視和騷擾、解決種族主義、醫療保健公平等，以及住房正義、通過教育減少偏見和其他主題。民權司也將為其贊助的「站起來制止仇恨」(Stand Up to Hate)學生藝術賽，包括主題標語、口號和視頻比賽的獲獎者頒獎。

系列線上活動包括：

●網路論壇「新州反歧視法與民權組織的未來」(The Future of the LAD and NJ Civil Rights Panel)將於4月14日下午1時至2時30分舉行，參與網址：https://bit.ly/3t4IKfi。

●醫療平等論壇：種族主義對於公共健康的影響(Health Equity Panel: Racism's Impact on Public Health)4月21日下午2時至4時，網址：https://bit.ly/2PU5VKS。

●住房公平所面臨的挑戰(Current Challenges in Fair Housing Panel)論壇，4月28日下午1時至2時30分，網址：https://bit.ly/3my6zJY。

●下一代的參與：學生藝術賽及頒獎典禮，4月28日晚6時30分至8時，網址：https://bit.ly/3t0UrDP。

歧視 新州 種族主義

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