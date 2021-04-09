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新州魚類大量死亡 環保局：細菌作怪

記者謝哲澍／新澤西州報導
細菌導致新州魚類大量死亡。(美聯社)
細菌導致新州魚類大量死亡。(美聯社)

去年11月以來，新州水域出現大量死魚，包括拉里坦灣(Raritan Bay)、Navesink River和Shrewsbury River。環保機構認為細菌是導致魚類大規模死亡的罪魁禍首，並呼籲聯邦和州相關部門重視。擔憂當水溫升高時，細菌會更加活躍，惡化現況。

環保局發言人哈吉納(Larry Hajna)稱，該部門正積極調查，初步確定一種弧菌屬(Vibrio)細菌是原因，研究者正透過更多實驗確定細菌的特定種類，「弧菌種類非常多樣，在海洋棲息地很常見。」

目前大規模死亡的魚類為大西洋油鯡(Menhaden，也被稱為mossbunker)，是大西洋沿岸的一種豐富魚類，主要用作誘餌捕撈，並因其魚油含量高而被加工成營養品。哈吉納說目前沒有跡象表明人或其他魚類、貝類或野生動植物有風險。

聯邦疾病防制中心(CDC)網站指，約有12種弧菌可能引起人類疾病，稱為弧菌病。大多數情況發生在人們吃被細菌污染的生的或未煮熟的貝類，特別是牡蠣時。開放性傷口暴露在鹽水或微鹹水中時，某些弧菌也會引起皮膚感染，美國每年報告約8萬例類似病例。

環保組織清潔海洋行動(Clean Ocean Action)稱，紐約、康州和羅德島等州，近期也有類似的魚類死亡情形。

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