我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

彭曉寒候選提名被撤 愛市華人怒 促民主黨部主席下台

記者謝哲澍／新澤西州報導
彭曉寒參選愛市市議員。(彭曉寒提供)
彭曉寒參選愛市市議員。(彭曉寒提供)

密德薩士郡民主黨部(Middlesex County Democratic Organization)主席麥凱布(Kevin McCabe)，7日推翻愛迪生市(Edison)黨部選舉結果，拒絕提名彭曉寒(Shannon Peng)為民主黨市議員候選人，而選擇喬希(Sam Joshi)團隊成員，引發當地華人怒火。

彭曉寒搭檔的市長參選人、愛市民主黨部主席巴賈亞(Mahesh Bhagia)，在愛市民主黨大會上以壓倒性優勢獲得提名。麥凱布無視民主投票決定，將彭曉寒和巴賈亞等四人除名，並將未參加競選的喬希團隊四人列為民主黨候選人。

彭曉寒在接受Our Edison採訪時說，她對麥凱布的非民主行動感到失望和厭惡，「他一直對針對愛迪生華人社區的種族主義保持沉默，現在又任命喬希和他的團隊成員替代我合法贏得的席位。」

彭曉寒積極參與近來的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，她認為應盡一切力量制止仇恨、促進社區團結，「我們已經見證了愛市仇恨的加劇，包括解雇首位華裔圖書館館長，並雇用現任市長的特別助理，後者發表了種族主義和冒犯性評論。 我們需要改變，需要在市政廳有代表權。」

愛市華人在Change.org網站上發起倡議，要求麥凱布下台。倡議也指喬希解雇新州第一位華裔圖書館館長，屢次試圖除掉亞裔圖書館理事，將愛市唯一的規劃委員會華裔理事撤掉，並拒絕譴責發表「中國病毒」言論的副市長。

愛市學區委員會前主席施景渭稱，這是愛迪生歷史上黑暗的一天、民主被獨裁者扼殺，156名黨代表的選票成了廢紙，他們代表的選民意見被忽略。

施景渭呼籲華人以贏得選舉的方式回擊，「號召更多的愛市選民維護自己的權利，6月去投票。選彭曉寒和其團隊，Mahesh Baghia為市長，Shannon Peng、Tom McCann、Sparshil Patel為市議員。用選票來警告任何歧視華裔的獨裁者：欺人太甚，必食惡果，將是華裔給他上的一堂課。」

倡議網址：http://chng.it/kQsTQMmGxP。

民主黨 華裔 華人

上一則

議會滿意度新低只有7% 逾7成居民：芝市正往錯誤方向發展

下一則

喬州全面開放 專家：誤導疫情結束 坎普：兩者都重要

延伸閱讀

新澤西州提供千門免費高等教育網課

新澤西州提供千門免費高等教育網課
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助

新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助
學委彭曉寒競選愛迪生市議員 盼改變歧視現況

學委彭曉寒競選愛迪生市議員 盼改變歧視現況
愛市市長助理 稱「中國病毒」社區促解雇

愛市市長助理 稱「中國病毒」社區促解雇
亞裔反仇恨集會 新州本周末繼續

亞裔反仇恨集會 新州本周末繼續

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光