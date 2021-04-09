彭曉寒候選提名被撤 愛市華人怒 促民主黨部主席下台

彭曉寒參選愛市市議員。(彭曉寒提供)

密德薩士郡民主黨 部(Middlesex County Democratic Organization)主席麥凱布(Kevin McCabe)，7日推翻愛迪生市(Edison)黨部選舉結果，拒絕提名彭曉寒(Shannon Peng)為民主黨市議員候選人，而選擇喬希(Sam Joshi)團隊成員，引發當地華人 怒火。

彭曉寒搭檔的市長參選人、愛市民主黨部主席巴賈亞(Mahesh Bhagia)，在愛市民主黨大會上以壓倒性優勢獲得提名。麥凱布無視民主投票決定，將彭曉寒和巴賈亞等四人除名，並將未參加競選的喬希團隊四人列為民主黨候選人。

彭曉寒在接受Our Edison採訪時說，她對麥凱布的非民主行動感到失望和厭惡，「他一直對針對愛迪生華人社區的種族主義保持沉默，現在又任命喬希和他的團隊成員替代我合法贏得的席位。」

彭曉寒積極參與近來的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，她認為應盡一切力量制止仇恨、促進社區團結，「我們已經見證了愛市仇恨的加劇，包括解雇首位華裔 圖書館館長，並雇用現任市長的特別助理，後者發表了種族主義和冒犯性評論。 我們需要改變，需要在市政廳有代表權。」

愛市華人在Change.org網站上發起倡議，要求麥凱布下台。倡議也指喬希解雇新州第一位華裔圖書館館長，屢次試圖除掉亞裔圖書館理事，將愛市唯一的規劃委員會華裔理事撤掉，並拒絕譴責發表「中國病毒」言論的副市長。

愛市學區委員會前主席施景渭稱，這是愛迪生歷史上黑暗的一天、民主被獨裁者扼殺，156名黨代表的選票成了廢紙，他們代表的選民意見被忽略。

施景渭呼籲華人以贏得選舉的方式回擊，「號召更多的愛市選民維護自己的權利，6月去投票。選彭曉寒和其團隊，Mahesh Baghia為市長，Shannon Peng、Tom McCann、Sparshil Patel為市議員。用選票來警告任何歧視華裔的獨裁者：欺人太甚，必食惡果，將是華裔給他上的一堂課。」

倡議網址：http://chng.it/kQsTQMmGxP。