費城將擴大暑期班 開放公校生、幼童全日制

疫期學習進度落後，暑期班成補救方式。(美聯社)

費城學區 8日表示，計畫擴大暑期班規模，向所有公校 生開放，並為年幼學童提供全日制選擇。學區總監希特(William R. Hite Jr.)同時宣布正計畫實施標準化測驗，是否參加考試可由學生家長自行選擇。

希特指出，受益於聯邦補助，建議為大約1萬4000名學生提供暑期班，實際規模可能更大，取決於家長的選擇，目標是盡可能讓更多學生參與。

暑期班將於6月28日開放，並在全市至少24校舍中開展，為期五到六周；如果需求高，將增加班級。費城兒童和家庭副市長Cynthia Figueroa表示，暑期班不是補課，而是想確定孩子們學到了什麼，存在怎樣的差距。

一到八年級的學生，重點除正常科目外，還有藝術、音樂、戶外活動等；九年級學生則輔導高中課程，為即將進入十年級做準備。對於需要補習、職業和技術教育的學生，暑期班亦提供學分補修。

雖然政府持續撥款補救，新冠疫期學生的課業落後現象至今仍難窺全貌，僅知非洲裔、西語裔、低收入家庭等群體，尤其是年齡較低者，閱讀、數學多未達進度。費城詢問報近日聯絡賓州東南部及新州南部90多個學區，關注是否有評估學生在疫期的課業損失。

超過20個學區回應，多指測驗成績下滑。費城學區一年級學生閱讀成績比全美平均低15％。新州肯登郡學測發現，高中生數學、英文分數低30％。不論過去學術表現的高低，各學區普遍退步，有些學區差異甚至是上學期的兩三倍。此外，缺課率也是問題。費城一公校校長表示，持續到課者僅占44％。許多教育人員建議以延長暑期課程彌補差距。