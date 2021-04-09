新州50歲「明星」警佐 遭控長期性侵少女

被告Tyrone Rolls。(檢方提供)

新州 海洋市(Ocean City)一名兼任校隊教練的50歲警佐涉嫌與一女子從15歲開始發生性關係，7日被控性攻擊等罪。該警佐是當地風雲人物，曾獲頒市鑰榮譽。

檢方指，Tyrone Rolls居住於Upper Township，進入警界已25年，2016年開始與海洋市高中一女學生發生性關係，有時在其住處，也曾值勤時在他的巡邏車上。

兩人今年初發生爭執，Rolls將女子擊倒在地，並說「妳現在知道被揍的感覺了」。女子因腦震盪送醫，並報警全盤托出。Rolls不久後向五月岬檢方自首。市府表示，被告目前暫時停職，未來去向將於收到正式起訴書後決定。被告暫無回應。

2017年，海洋市長曾頒發市鑰給Rolls，也曾獲多項社區榮譽。他高中時便是運動明星，曾是Montclair State University美式足球 隊最有價值球員，之後兼任當地男女足球、田徑、籃球校隊教練，從小學到高中。

檢方目前提控加重性攻擊、家暴 、重攻擊、妨害兒童福利、瀆職等罪。並呼籲知情者可匿名提供線索(609)889-357，或cmcsheriff.net。