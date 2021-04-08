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費城華埠再傳亞裔遭隨機攻擊 非洲男被控仇恨威脅

記者謝哲澍／綜合報導
亞裔女子日前於華埠街頭遭搧耳光。(警方提供)
亞裔女子日前於華埠街頭遭搧耳光。(警方提供)

費城華埠近來發生多起仇恨事件，警方宣布逮捕的一名被指使用種族主義言詞，並在華埠毆打一名64歲亞裔的非洲裔男子。這也是最近三天第二次有人在華埠受到襲擊。

警方指，30歲的福斯特(James J. Foster)8日被控種族恐嚇(ethnic intimidation)、恐怖威脅、攻擊和騷擾等四項罪名。警方此前報告他在華埠10街地區向受害者大喊反亞裔言論。

警員在現場用電擊槍制服了福斯特，然後將他送到傑佛遜大學醫院進行心理評估。福斯特的保釋金為1萬5000元，將於4月22日出庭。

此外，一名亞裔女性4日在華埠附近的鬧區街頭，遭路過男子搧耳光。警方掌握的錄像顯示，當日下午，受害者與一名友人步行於11街接近Filbert街，在Fashion District mall商場外，一名男子當街隨機挑人搧耳光，之後若無其事繼續前進。

警方接獲報案後很快確認嫌犯為30歲遊民Alex White，指事件雖發生在華埠附近，攻擊動機應與族裔無關。

根據Stop AAPI Hate統計，全美攻擊亞裔事件今年增加12％，去年該亞裔維權組織接獲超過2800起仇恨犯罪通知。

華埠 亞裔 費城

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