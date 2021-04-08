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新州加強實體課 州考延至秋季

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州決定將春季州考延到下學期實施。(美聯社)
新州決定將春季州考延到下學期實施。(美聯社)

新州7日報告3578例新增新冠確診，45人染疫死亡；住院數2375，創2月以來新高。州長墨菲宣布大多數學生的標準化測試推遲到秋季，以利暑假前給教師更多時間，用於面對面授課。墨菲預計每年的春季測試，將在2022年恢復。

聯邦教育部周二批准新州使用新的Start Strong測驗作為州考的計畫。這項考試是新州學生年度學習評估的精簡版本，去年秋天對約9萬名學生進行測試，以供學校評估疫情期間的教學缺失。

教育部上月宣布任何州都不可豁免標準化測試要求，但新州仍提出豁免申請。許多管理人員和教育團體，包括新州最大的教師工會，都表示春季考試將剝奪學生寶貴的面對面學習機會，用於準備考試。

新州教育倡議組織JerseyCAN最新調查顯示，全州約27萬2000名學生在疫情期間跟不上教學進度，預測到下學期該數字還將顯著增加。

墨菲呼籲重開校園，越來越多師生返回教室，但校園疫情也在增加。格蘭脊(Glen Ridge)學區總監Brett Charleston在致家長信中稱，該學區自春假以來已有29名學生確診，高中本周改上網課。

墨菲宣布與妻子塔米·墨菲(Tammy Murphy)，本周五將在大西洋城疫苗站接種，並呼籲民眾保持警惕，度過疫情高峰。他並未動用行政權力提早接種疫苗，而是像普通居民一樣登記等候，並收到預約成功的通知，「這是展現新州疫苗普及的良機。」

截至周三，新州已有近190萬人完成疫苗接種，達到州府40%的目標。州府已宣布對已經完成疫苗接種的國內旅行者，不再要求自主隔離或接受檢測；國際旅行則將按照聯邦政府規定接受檢測。

新州 教育部 疫苗

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