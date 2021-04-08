疫情年 普大賓大錄取率創新低

疫情年，普林斯頓大學錄取率創新低。(普大臉書)

新冠疫期多所名校錄取率降低，普林斯頓大學今年在3萬7601名申請者中接受1498人，錄取率3.98％，創歷史新低，比往年平均低兩成，也成為全美最難進入的大學之一。哈佛大學也創紀錄，僅接受3.43％的申請者。

普大連續多年高居美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)最佳大學榜首，此前最低為2018秋季的5.5%。普大招生辦主任Janet Lavin Rapelye表示，錄取的學生都有非凡的才能、創意和信念，將豐富學校的文化背景，但無法錄取所有合格者，決定非常艱難。

今年包括普大在內，許多大學首次放棄標準考試分數要求，也導致申請數量激增。該校發言人說，考慮到去年數百名因疫情 選擇延後入學的學生，今年的錄取人數也少了約300人。今年錄取的學生中有近四分之一是家庭中的首名大學生；超過三分之二的美國公民 或永久居民為少數族裔，包括混血和多種族。

賓州大學(Upenn)錄取5萬3000份申請中的3202人，錄取率近5％，同樣創下校史新低，錄取人數也少於往年，但校方表示無法確定是否與疫情有關。

賓大錄取的學生中有15％是家中第一位大學生，約18％有資格獲得低收入 家庭補助金。被錄取的學生中有155人居住在費城，被錄取的美國公民/永久居民中有56％為少數族裔。

賓大和普大屬常春藤盟校，通常在3月宣布錄取情況，但由於今年申請數量激增，因此需要更多時間決定。

其他地區性學院，索思摩學院(Swarthmore College)收到1萬3012份申請，錄取1014人，錄取率7.8％，同樣創下歷史新低；哈弗福德學院(Haverford College)收到近5300份申請，錄取率接近18％，也是校史第二低。