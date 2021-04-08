疫情增溫 賓州持續放寬返校條件

深色區域為近兩周疫情明顯惡化的郡。(州府提供)

繼日前下令州內小學教室課桌椅距離可縮短至三呎，中學視疫情 仍為六呎後，賓州 再次採納聯邦疾病防治中心(CDC)建議，即便社區疫情偏高(substantial)，學校仍可提供實體課程；而在疫情和緩的區域，可全面返校。目前疫情較嚴重的區域，主要在費城 附近及與新澤西相鄰的郡。

州教育廳指，相關指南純屬建議，許多學區已全面提供實體課程，即便州府建議繼續採混合教學。

賓州7日新增4463例確診，七天平均單日增4200例，相較3月中上升75％。病例激增主因英國變種病毒傳播快速，占近期新確診近五成。住院人數也同步增加，7日有2384人，兩周前為1631人。

州衛生廳數據顯示，賓州有七郡近兩周疫情快速升溫，其中四郡與疫情居高不下的新澤西相鄰。換算每10萬人新增染疫數依序為：Wyoming，885例；Northampton，733；Monroe，677；Berks，633；Clearfield，632；Bucks，614；Pike，607。相較之下，費城近兩周每10萬人僅增430例。全州僅Cameron及Forrest兩郡，相關數字下降。