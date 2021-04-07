美華協會英文論文賽 看亞裔青年如何迎向未來

美華協會新澤西分會年度亞裔 高中應屆畢業生英文論文比賽申請至4月18日截止，優勝名單將於5月23日該分會慶祝亞裔傳統月時頒獎，屆時將按當時情況決定頒獎儀式採取實體或線上舉行。

優勝首獎包括温羅拔紀念獎學金一名，獲2500元、李淑頻、葛耶思吉博士(Dr. Ferdinand John Gajewski)紀念獎學金各一名，各獲2000元，今年第一次頒發的李國揚(Corky Lee)藝術紀念獎學金1500元，其他獎學金300至1000元不等，將於5月14日公布優勝名單，5月23日頒獎。

論文比賽主題是：「具挑戰的2020年對你的影響，亞裔青年如何迎向未來」。詢問及索取表格，正式英文題目請電郵[email protected]索取，或上美華協會新澤西分會網址www.oca-nj.com下載。

參賽論文應文長兩頁，字數500至550字，評審標準為內容、語法並重，此外參賽者的學校成績、社團活動及社區服務活動、參與美華協會、領導才能也一併列入考慮，參賽者必須是居住在新澤西州 的亞裔高中應屆畢業生，取得父母同意，並有正式推薦信。申請方法：參賽作品電郵：[email protected]，另將一份正本連同申請表格，於4月18日前(以郵戳為憑)郵寄：OCA-NJ Chapter Essay Scholarship Program, L. Ray Lee, 16 Meadow Lane, Verona, NJ 07044。

李國揚(Corky Lee)藝術紀念獎學金為表揚攝影 師李國揚對亞太裔的貢獻，李國揚今年因新冠病逝，攝影師生涯逾50年，申請此項獎學金者須描述對李國揚體認和作品對自己的啟發，並提供一件創作藝術作品。

所有獎學金申請人均需由老師、諮詢顧問、童軍領袖、教會領導、組織團體領導或雇主提供推薦信一份，郵寄：Laura J. Lee Chair, OCA-NJ Scholarship Committee, 7 Lyle Ave, Wayne NJ 07470，表格可於網上下載。(陳雯娟)