新州放寬國內旅行限制 打疫苗者免隔離

新州將採取聯邦建議，放寬旅行隔離規定。(美聯社)

新澤西州長墨菲6日表示，將採取聯邦疾病防制中心(CDC)的新建議，對於已經完成疫苗 接種的國內旅行者，不再要求自主隔離或接受檢測 ；國際旅行者仍將按照聯邦規定接受檢測。

衛生廳長Judith Persichilli指，無論是否接種疫苗，旅行者仍需採取防疫措施，包括戴口罩、避免人群、保持社交距離和洗手。未接種疫苗的旅行者的指南沒有改變，應將旅行推遲到完成疫苗接種為止。

如未完成接種前必須旅行，則應在旅行前一到三天接受檢測，之後三到五天再次檢測。即使旅行後檢查結果為陰性，也建議在家自行隔離七天；如果未檢測，則應在家中自我隔離十天。

除非旅行目的地國家/地區有要求，否則完成接種的國際旅行者無需在出發時接受檢測。國際旅行會帶來額外的風險，即使是完成疫苗接種者，因有機會感染變種病毒。

目前中國要求旅客按駐紐約 總領館要求接受「雙檢測」，除提交申請健康碼所需材料外，還需提交來美及赴華機票行程單、來美簽證(或其他居留證件)及中國駐所在國使(領)館核發的健康碼。

聯邦政府要求從國外來到美國，已完成疫苗接種的旅行者在旅途前三日內有陰性的檢測報告，或登機前三個月內康復的證明。旅行後三到五天，應再次檢測，但已完成疫苗接種者無需自我隔離。

根據CDC的指導建議，未接種疫苗的國際旅行者必須遵循相同的測試指南，也必須自我隔離七天，即使持有陰性檢測報告。

放寬限制之前，新州居民到紐約、康州、賓州和德拉瓦州之外旅行，都必須在家中或酒店自主隔離。