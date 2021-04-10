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QBEDDING夏日清涼神器早鳥優惠活動“席”卷而來！

新澤西訊

好消息！早鳥優惠活動已開啟，夏季清涼神器盡在QBEDDING！活動日期於4/5-4/24日，所有新品籐席、麻籐席$5元off， 麻將席$10元off，歡迎進店體驗、選購！

也許有人會提出疑問，夏季開空調即可為什麼用涼席？但其實，夏天人們總是要戶外活動，為了健康，不能總是待空調房裡；或從空調房出來的時候，溫度變化太大，會使得體質變虛，老人和小孩等體質較弱的群體更加容易感冒，所以，越來越多的人們已經逐漸的進入了“籐席時代”！

夏涼席該怎麼選？根據個人的體質和喜好，選擇一款適合自己的才是最好的。

號稱降溫功效最好的麻將席，以碳化竹片的冰涼表面幫您降低體溫，並且有堅硬結實的支撐度，純手工編製，平滑冰涼，麻將片般的縫隙搭配，底部網狀聚酯纖維的布料舒涼透氣，散熱、降溫俱佳，特別適合夏季怕熱的人群，現在活動期間購買立減10元！

還有最柔軟的金磚籐冰絲席和麻籐席，通過編織間的小縫隙達到通風降溫的效果，天然材質，吸濕排汗又透氣，柔軟好收藏。席面使用冰絲纖維和木漿纖維；席底為3D立體聚酯纖維製三明治面料。結合古典籐席工藝加上科技冰絲纖維,讓您在夏季的夜晚也能享有春秋般舒適的睡眠溫度。席面涼而不冰,若您在降溫之餘也想保有床墊的柔軟舒適, 冰絲席會是您最好的選擇。夏季減少空調使用，既能節能環保，養生又省錢！

另有耐用易清潔的涼感麻籐席，淺色的外表，古法涼席編織使得涼感麻籐席有透氣平滑透氣的表面，告別汗濕粘膩的床面，網面席底幫助空氣流通，柔軟好折易收納，時尚繁忙的年輕人頗為喜愛！僅僅20天的優惠活動不容錯過！您家人、朋友的夏季健康之選等你帶回去。各種尺寸齊全，附有涼席枕套哦！

Qbedding安全、舒適的購物環境，確保每日消毒，控制入店人數。或者也可到QBedding的24小時線上網店購買，安心直送到家！ Qbedding歡迎您來體驗！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，週一至週六10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100，網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號，瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888

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