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旺發搬家省心省力 讓您喬遷喜上加喜

新澤西訊

春季地產交易旺盛，很多朋友都有搬家需求，同時也在為尋找可靠的搬家公司發愁。很多人都知道，搬家價格是由服務內容、服務質量所決定。所以在選擇搬家公司時，不能單純考慮明面上的基礎價格來甄選公司，還需綜合考量是否涵蓋其他增值服務內容來決定。例如：整個搬家過程有幾位工作人員參與？按距離收費還是車型收費？是否提供拆裝服務？是否贈送紙箱收納袋等。總之，前期坦誠地溝通，梳理核對服務細節格外重要。

旺發搬家公司是一家政府註冊、提供新州及外州搬運服務的正規公司。經營至今二十餘年，非常熟悉美國東海岸地區路線及搬家特性。其始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營原則，以滿足客戶需求為己任，嚴格挑選品行好、素質佳、服務意識強的工作人員，因此多年來其業務開展井然有序、高效安全，深受客戶好評！

具體而言，在工具配備方面，旺發搬家公司可謂一應俱全，擁有20-26尺卡車、專業升降機等，以滿足家庭、公司或倉庫等多元化搬運需求。同時，擁有經驗豐富的專業人員進行鋼琴搬運服務。通常，在搬運前期旺發會提供免費上門估價服務，同時與客人充分溝通，根據其搬運物品及搬遷場地的具體情況，來探討及設計出一套周全且個性化的專業搬運方案。在搬運過程中，工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司也是精益求精，會根據每樣物品的自身情況，進行不同層次的專業化打包，以確保運輸中的安全平穩。正是這樣細緻、盡職的服務，才使得旺發搬家公司總能將物品在客人指定的吉日吉時安全送達。

更為重要的是，旺發搬家公司的全體工作人員都特別注重對新冠病毒的防護。每日都有密切監測員工的健康狀況，從而確保整個過程中客人全家的健康安全。

因此，歡迎有搬運需求的華人朋友，與旺發搬家公司聯絡諮詢，其經驗豐富、服務熱情、價格公道，是您值得信賴的喬遷好幫手！服務專線：林先生（中文）732-882-9162；Jerry（英文）718-666-0181。

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