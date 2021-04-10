費城高菩華律師~最佳明星律師 精辦移民意外賠償及商業訴訟案

費城華埠高菩華律師竭誠為僑胞服務

費城華埠 高菩華律師事務所精辦勞工或意外傷殘賠償，經驗豐富，服務大費城地區僑胞，歡迎預約洽詢。

高菩華律師(Tara P. Kao, Esq.)係賓州 Villanova大學法學博士、賓州Carnegie Mellon大學商學士，擁有賓州、新澤西州律師執照，多年上庭訴訟經驗，精辦商務合同、公司註冊、債務追索、商業或私人糾紛訴訟、商業或私人樓宇買賣；勞工或意外傷殘賠償、房東房客契約，各類移民案件及工作簽證、投資移民申請及遺產分配、離婚協議、刑事案件、誤診等。

高菩華律師2015年及2016年榮獲超級律師雜誌評為最佳明星律師，多年來為維護客戶利益上庭訴訟，獲得佳評。尤其在工作場所受傷或車禍及各種意外傷害賠償案件中，為客戶爭取到最大的賠償，獲得讚賞和肯定。歡迎僑胞隨時預約，她將竭盡心力謀求客戶最大的權益。

高菩華律師說，華人因不諳英語，經常在生意買賣中吃虧上當；此外有許多無綠卡的同胞，她也會全力協助，透過法律途徑，爭取合法居留、進而取得綠卡的機會。

高菩華華埠律師事務所職員精通國、粵、英語，地址:931 Arch St. Suite200﹝亞區街931號200室﹞, Phila, PA 19107。電話:215-931-0333，傳真:215-240-1679，網址:www.kaolawfirm.com