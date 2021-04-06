我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

參政熱情高漲 新賓主修政治學生大增

記者謝哲澍／新澤西州報導
哥倫比亞大學政治學華裔學生馬浩淪(左二)，受林潔輝(左一)啟發投身政治。(本報檔案照)
哥倫比亞大學政治學華裔學生馬浩淪(左二)，受林潔輝(左一)啟發投身政治。(本報檔案照)

美國去年大選投票率創歷史新高，新賓居民的參政熱情也不斷高漲。美國教育數據中心(National Center for Education Statistics)最新統計顯示，主修政治的學生數量近年來不斷增加，新賓州也有越來越多的青年開始投身選舉。

21歲，就讀於賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)大四的亞裔學生沈勞倫(Lauren Sum)，去年11月在新州Park Ridge學區委員會競選中勝出，「我希望學生們知道，他們比自己以為的能力更強大。」

她的同學詹尼佛·蘭伯特(Jennifer Lambert)從小以為會成為一名護士，佛州校園槍擊案後，她不僅參加了遊行和罷工，還決定改在維拉諾瓦大學主修政治學；她甚至開始寫書，即將出版的「選民Z」(Generation Z)講述全美年輕人之間的政治行動主義。

維拉諾瓦大學報告稱，自2019年以來，政治學專業的人數增加了37％。主任克羅伊澤(Marcus Kreuzer)表示，今年春季該領域的專業學生有328名，而2019年秋季為238名；臨近的爵克索大學(Drexel University)，政治專業的申請人數也激增20％。

21歲的Natalie Christopoul是新州富蘭克林湖區的一名大三學生，她希望減少政治上的兩極分化；20歲的維克斯(Kamil Vickers)是來自紐瓦克(Newark)的大二學生，他希望看到像他這樣的非洲裔在政府中有更多的代表。

蘭伯特在全國範圍內採訪Z世代成員的政治信仰、投票習慣以及啟發他們的政治人物，「我將同齡人視為變革者、激進主義者，他們每天都在通過自己的行動改變政治體系。這一代人一旦上台，就可以進行一些積極的改革。」

啟發年輕人投身政治的不僅有歐巴馬、川普這些大人物，也不乏社區人士。哥倫比亞大學政治學華裔學生馬浩淪(Jordan Mahr️)表示，他從新州中國日主席林潔輝身上學到了許多，並感謝她的遠見和社區服務。

林潔輝多年來堅持，新州中國日獎學金中兩個名額留給不限年級的政治學專業學生，鼓勵華裔二代積極參政。馬浩淪說，華裔在美國政壇的聲音還很薄弱，「因此特別感謝像林潔輝這樣的社區領袖，一直以來的推動與支持。」

林潔輝說，新州華人參政意識正在不斷加強，「更高興的是我們年輕一代正在投身政治並不斷取得成功，這將會是新州一股不可忽視的力量。」

新州 美國 華裔

上一則

麻州小學5日重啟校園 本學期仍可選擇遠距

下一則

「羅賓漢」 夏樂建辦事處 創造400個高薪職缺

延伸閱讀

新州4.19起開放16歲以上預約接種

新州4.19起開放16歲以上預約接種
聯邦再紓困 新州首波2500萬元助小商家

聯邦再紓困 新州首波2500萬元助小商家
聯邦挺綠能 新州擴大風力發電

聯邦挺綠能 新州擴大風力發電
新州花粉季將至 戶外活動需防過敏

新州花粉季將至 戶外活動需防過敏
新州野鹿猛增 專家籲民眾勿接觸

新州野鹿猛增 專家籲民眾勿接觸
新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝