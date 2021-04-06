參政熱情高漲 新賓主修政治學生大增

哥倫比亞大學政治學華裔學生馬浩淪(左二)，受林潔輝(左一)啟發投身政治。(本報檔案照)

美國 去年大選投票率創歷史新高，新賓居民的參政熱情也不斷高漲。美國教育數據中心(National Center for Education Statistics)最新統計顯示，主修政治的學生數量近年來不斷增加，新賓州也有越來越多的青年開始投身選舉。

21歲，就讀於賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)大四的亞裔學生沈勞倫(Lauren Sum)，去年11月在新州 Park Ridge學區委員會競選中勝出，「我希望學生們知道，他們比自己以為的能力更強大。」

她的同學詹尼佛·蘭伯特(Jennifer Lambert)從小以為會成為一名護士，佛州校園槍擊案後，她不僅參加了遊行和罷工，還決定改在維拉諾瓦大學主修政治學；她甚至開始寫書，即將出版的「選民Z」(Generation Z)講述全美年輕人之間的政治行動主義。

維拉諾瓦大學報告稱，自2019年以來，政治學專業的人數增加了37％。主任克羅伊澤(Marcus Kreuzer)表示，今年春季該領域的專業學生有328名，而2019年秋季為238名；臨近的爵克索大學(Drexel University)，政治專業的申請人數也激增20％。

21歲的Natalie Christopoul是新州富蘭克林湖區的一名大三學生，她希望減少政治上的兩極分化；20歲的維克斯(Kamil Vickers)是來自紐瓦克(Newark)的大二學生，他希望看到像他這樣的非洲裔在政府中有更多的代表。

蘭伯特在全國範圍內採訪Z世代成員的政治信仰、投票習慣以及啟發他們的政治人物，「我將同齡人視為變革者、激進主義者，他們每天都在通過自己的行動改變政治體系。這一代人一旦上台，就可以進行一些積極的改革。」

啟發年輕人投身政治的不僅有歐巴馬、川普這些大人物，也不乏社區人士。哥倫比亞大學政治學華裔 學生馬浩淪(Jordan Mahr️)表示，他從新州中國日主席林潔輝身上學到了許多，並感謝她的遠見和社區服務。

林潔輝多年來堅持，新州中國日獎學金中兩個名額留給不限年級的政治學專業學生，鼓勵華裔二代積極參政。馬浩淪說，華裔在美國政壇的聲音還很薄弱，「因此特別感謝像林潔輝這樣的社區領袖，一直以來的推動與支持。」

林潔輝說，新州華人參政意識正在不斷加強，「更高興的是我們年輕一代正在投身政治並不斷取得成功，這將會是新州一股不可忽視的力量。」