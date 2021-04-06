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不滿用餐限90分鐘 食客拒給小費惹議

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州一名顧客因不滿餐廳90分鐘用餐時間限制，拒給服務生小費。(取自Instagram)
新州一名顧客因不滿餐廳90分鐘用餐時間限制，拒給服務生小費。(取自Instagram)

新州餐廳目前開放堂食上限50%，摩利斯鎮(Morristown)一家餐廳因此有90分鐘的用餐時間限制，卻令某些顧客感到不滿。一名食客因此拒給服務生小費，事件曝光後該餐廳獲得許多居民力挺，該服務生更是收到了超過1000元的小費募集。

摩利斯鎮的非官方Instagram帳戶，4日貼出一張86元帳單寫著零小費的圖片，上面寫著「很遺憾服務生搞砸了，請不要在90分鐘後趕走付錢的顧客」。貼文解釋稱由於客容量上限規定，餐廳因此限制用餐時間以保持穩定的收入。

該貼文稱餐廳已盡力為社區服務，「我們都希望回到正常狀態，但這就是疫情期間的生活。服務生是善意和尊重的提醒，我們都在盡力確保您在外出時享有安全美好的時光。在坐下之前，您先瞭解規則；如果您計畫僅因時間限制不給小費，請立即離開。」

該事件引爆社交網路，許多居民在評論中表達對服務生的支持，而且開啟了小費募款。一名居民通過Venmo發起募款，短短幾個小時內捐款就超過1000元。

隨著天氣轉暖和疫苗普及，新州餐飲業生意有所回溫，但仍然面臨巨大的挑戰。新澤西餐飲行業聯盟(New Jersey Restaurant & Hospitality Association)主席Marilou Halvorsen指出，35%獨立餐廳將無法在此次疫情中存活，「小餐廳業主缺乏借貸能力，他們在疫情中舉步維艱。」

疫情 新州 帳單

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