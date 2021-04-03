新州春季踏青 盤點44座州立公園

冬季遠足也別有一番風味。(李女士提供)

新冠疫情讓許多人取消了室內活動計畫，隨著春季來臨，戶外遠足成為許多居民休閒運動的首選。華裔遠足達人李女士在疫情期間與丈夫一同帶著幼子，跑遍全州44個州立公園 的各個步道 ，並為希望開始遠足的居民提供點評。

李女士指出，總體來說新州 北邊山巒起伏，適合攀爬；南邊一馬平川，適合騎車；風景各有千秋，選擇適合自己的州立公園最為重要：

1. Abram S. Hewitt State Forest：非常推薦Surprise Lake Loop Trail，冬天也適合遠足的好去處，山下溪水潺潺，山上冰雪皚皚，山腳鬱鬱蔥蔥，一路領略四季變幻。

2. Allaire State Park：比較普通，不推薦。

3. Allamuchy Mountain State Park：停車不方便，步道普通，不推薦。

4. Atsion Recreation Area / Wharton State Forest：適合散步、兒童玩沙、野餐，可以考慮租一個河邊小木屋，推薦。

5. Barnegat Lighthouse State Park：新州非常有名的燈塔，然而公園太小並不適合遠足，距離新州中北部車程太遠。

6. Bass River State Forest：座標Lake Absegami，非常適合遠足的地點，景色宜人。

7. Belleplain State Forest：距離新州中北部車程太遠。

8. Brendan T. Byrne State Forest：樹林茂密、樹蔭繁多，可惜風景一般，走久了太單調。騎車可以考慮，遠足不推薦。

9. Bull's Island Recreation Area：很小，也沒有步道，適合河邊野餐，或者過橋到賓州沿著特拉華河(Delaware River)散步或騎車。

10.Cape May Point State Park：新州著名的經典，可惜車程較遠。

11.Cheesequake State Park：遠足、騎車皆宜，兒童可玩沙，就在新州中部，距離華人聚居地較近。

12.Corson's Inlet State Park：距離新州中北部車程太遠。

13.Delaware and Raritan Canal State Park：一條沿著河邊、非常長的小道(70哩以上)，風景比較單調，夏天可能好看一些，更適合騎車。

14.Double Trouble State Park：夏天的荷、秋天的莓、春冬的樹，這是一個四季常青、各有風景的好地方。

15.Farny State Park：一般，主要就是Splitrock Reservoir，GPS容易帶偏，不推薦。

16.Fort Mott State Park：靠近德拉瓦州交界，路途較遠。

17.Hacklebarney State Park：夏季必去，推薦。

18.High Point State Park：新州的最高點，也是秋季俯瞰紅葉的最佳去處。

19.Hopatcong State Park：擁有新州最大的霍帕康湖。

20.Island Beach State Park：超細的白沙灘，非常推薦。

21.Jenny Jump State Forest：步道都不太長，難度也不大，適合新手愛好者。

22.Kittatinny Valley State Park：有個小飛機場。

23.Liberty State Park：新州最知名的州立公園之一。

24.Long Pond Ironworks State Park：路上風景宜人，推薦。

25.Monmouth Battlefield State Park：視線開闊，適合騎車或者散步。

26.Norvin Green State Forest：山頭遠望曼哈頓，山谷頗有武俠風；停車位極其緊張，寒冬臘月都很難搶到。

27.Parvin State Park：較遠。

28.Penn State Forest：主要是水上活動，步道很少，適合夏季遊玩。

29.Princeton Battlefield State Park：大草坪很適合曬太陽、野餐，兒童遠足一定要嘗試一下公園的橋。

30.Ramapo Mountain State Forest：287公路南向57號出口下來就是，交通便利，寒冬臘月都很火爆。

31.Rancocas State Park：一般，不推薦。

32.Ringwood State Park：風景宜人，適合春天。

33.Round Valley Recreation Area：適合散步、野餐，湖邊有果樹，食用需謹慎。

34.Spruce Run Recreation Area：非常適合散步、騎車和野餐，推薦。

35.Stephens State Park：在Allamunchy路對面，停車並不方便，不推薦。

36.Stokes State Forest：面積很大，推薦。

37.Swartswood State Park：騎車、遠足皆宜。

38.Tall Pines State Preserve：面積不大，風景較為單調，亮點是路面狀況極佳，騎自行車會比較輕鬆。

39.Voorhees State Park：很小，不過步道都很適合兒童遠足。

40.Warren Grove Recreation Area：官網描述為未開發森林，適合野外探險。

41.Washington Crossing State Park：面積不大但具有歷史意義，適合散步、騎車、野餐，可以沿著華盛頓歷史足跡過河到賓州境內，有不少歷史遺址。

42.Washington Rock State Park：面積很小，不推薦。

43.Wawayanda State Park：夏天騎車、冬天滑雪的好地方，推薦。

44.Worthington State Forest：非常推薦Mt Tammany Trail，紅線上山藍線下山，著名網紅路線，車位緊張，但絕對不會讓人失望。