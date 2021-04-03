我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

新州春季踏青 盤點44座州立公園

記者謝哲澍／新澤西州報導
冬季遠足也別有一番風味。(李女士提供)
冬季遠足也別有一番風味。(李女士提供)

新冠疫情讓許多人取消了室內活動計畫，隨著春季來臨，戶外遠足成為許多居民休閒運動的首選。華裔遠足達人李女士在疫情期間與丈夫一同帶著幼子，跑遍全州44個州立公園的各個步道，並為希望開始遠足的居民提供點評。

李女士指出，總體來說新州北邊山巒起伏，適合攀爬；南邊一馬平川，適合騎車；風景各有千秋，選擇適合自己的州立公園最為重要：

1. Abram S. Hewitt State Forest：非常推薦Surprise Lake Loop Trail，冬天也適合遠足的好去處，山下溪水潺潺，山上冰雪皚皚，山腳鬱鬱蔥蔥，一路領略四季變幻。

2. Allaire State Park：比較普通，不推薦。

3. Allamuchy Mountain State Park：停車不方便，步道普通，不推薦。

4. Atsion Recreation Area / Wharton State Forest：適合散步、兒童玩沙、野餐，可以考慮租一個河邊小木屋，推薦。

5. Barnegat Lighthouse State Park：新州非常有名的燈塔，然而公園太小並不適合遠足，距離新州中北部車程太遠。

6. Bass River State Forest：座標Lake Absegami，非常適合遠足的地點，景色宜人。

7. Belleplain State Forest：距離新州中北部車程太遠。

8. Brendan T. Byrne State Forest：樹林茂密、樹蔭繁多，可惜風景一般，走久了太單調。騎車可以考慮，遠足不推薦。

9. Bull's Island Recreation Area：很小，也沒有步道，適合河邊野餐，或者過橋到賓州沿著特拉華河(Delaware River)散步或騎車。

10.Cape May Point State Park：新州著名的經典，可惜車程較遠。

11.Cheesequake State Park：遠足、騎車皆宜，兒童可玩沙，就在新州中部，距離華人聚居地較近。

12.Corson's Inlet State Park：距離新州中北部車程太遠。

13.Delaware and Raritan Canal State Park：一條沿著河邊、非常長的小道(70哩以上)，風景比較單調，夏天可能好看一些，更適合騎車。

14.Double Trouble State Park：夏天的荷、秋天的莓、春冬的樹，這是一個四季常青、各有風景的好地方。

15.Farny State Park：一般，主要就是Splitrock Reservoir，GPS容易帶偏，不推薦。

16.Fort Mott State Park：靠近德拉瓦州交界，路途較遠。

17.Hacklebarney State Park：夏季必去，推薦。

18.High Point State Park：新州的最高點，也是秋季俯瞰紅葉的最佳去處。

19.Hopatcong State Park：擁有新州最大的霍帕康湖。

20.Island Beach State Park：超細的白沙灘，非常推薦。

21.Jenny Jump State Forest：步道都不太長，難度也不大，適合新手愛好者。

22.Kittatinny Valley State Park：有個小飛機場。

23.Liberty State Park：新州最知名的州立公園之一。

24.Long Pond Ironworks State Park：路上風景宜人，推薦。

25.Monmouth Battlefield State Park：視線開闊，適合騎車或者散步。

26.Norvin Green State Forest：山頭遠望曼哈頓，山谷頗有武俠風；停車位極其緊張，寒冬臘月都很難搶到。

27.Parvin State Park：較遠。

28.Penn State Forest：主要是水上活動，步道很少，適合夏季遊玩。

29.Princeton Battlefield State Park：大草坪很適合曬太陽、野餐，兒童遠足一定要嘗試一下公園的橋。

30.Ramapo Mountain State Forest：287公路南向57號出口下來就是，交通便利，寒冬臘月都很火爆。

31.Rancocas State Park：一般，不推薦。

32.Ringwood State Park：風景宜人，適合春天。

33.Round Valley Recreation Area：適合散步、野餐，湖邊有果樹，食用需謹慎。

34.Spruce Run Recreation Area：非常適合散步、騎車和野餐，推薦。

35.Stephens State Park：在Allamunchy路對面，停車並不方便，不推薦。

36.Stokes State Forest：面積很大，推薦。

37.Swartswood State Park：騎車、遠足皆宜。

38.Tall Pines State Preserve：面積不大，風景較為單調，亮點是路面狀況極佳，騎自行車會比較輕鬆。

39.Voorhees State Park：很小，不過步道都很適合兒童遠足。

40.Warren Grove Recreation Area：官網描述為未開發森林，適合野外探險。

41.Washington Crossing State Park：面積不大但具有歷史意義，適合散步、騎車、野餐，可以沿著華盛頓歷史足跡過河到賓州境內，有不少歷史遺址。

42.Washington Rock State Park：面積很小，不推薦。

43.Wawayanda State Park：夏天騎車、冬天滑雪的好地方，推薦。

44.Worthington State Forest：非常推薦Mt Tammany Trail，紅線上山藍線下山，著名網紅路線，車位緊張，但絕對不會讓人失望。

春季遠足適宜闔家出行。(李女士提供)
春季遠足適宜闔家出行。(李女士提供)
新州州立公園。(李女士提供)
新州州立公園。(李女士提供)
Farny State Park的Splitrock Reservoir。(李女...
Farny State Park的Splitrock Reservoir。(李女士提供)
新州州立公園景色。(李女士提供)
新州州立公園景色。(李女士提供)
許多難度較高的遠足步道需要攀爬。(李女士提供)
許多難度較高的遠足步道需要攀爬。(李女士提供)
新州州立公園。(李女士提供)
新州州立公園。(李女士提供)
Cheesequake State Park，遠足、騎車皆宜，兒童可玩沙。(李女...
Cheesequake State Park，遠足、騎車皆宜，兒童可玩沙。(李女士提供)
州立公園中的橋，十分受兒童喜愛。(李女士提供)
州立公園中的橋，十分受兒童喜愛。(李女士提供)
新州Worthington State Forest中的Mt Tammany T...
新州Worthington State Forest中的Mt Tammany Trail。(李女士提供)
遠足收穫的美麗湖泊景色。(李女士提供)
遠足收穫的美麗湖泊景色。(李女士提供)

新州 步道 州立公園

上一則

學區要學生戴口罩上課 家長怒告

下一則

蒙郡公校「勇氣」海報賽 開始報名

延伸閱讀

墨菲簽署2500萬元小商家紓困法案

墨菲簽署2500萬元小商家紓困法案

新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票

新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票
無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡

無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡
新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助

新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助
新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例
27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃