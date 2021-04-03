我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

新州花粉季將至 戶外活動需防過敏

記者謝哲澍／新澤西州報導
春暖花開，留意花粉過敏。(美聯社)
春暖花開，留意花粉過敏。(美聯社)

新州摩利斯鎮醫院(Morristown Medical Center)首席過敏研究專家John Oppenheimer指出，去年春季由於新州處於疫情高峰，許多居民放棄出門，過敏症狀或許稍減輕，「今年新州重新恢復戶外活動，相信居民的過敏症狀也會更嚴重。」

惱人的花粉季到來，疫情期間使過敏體質者尤為擔心。過敏症專家表示，新賓州今春降雨為花粉的生產提供了水分，不僅使花粉傳播比往年更早，也比往年更為嚴重，過敏體質者戶外活動時需做好防護。

紐瓦克貝絲‧以色列醫學中心(Beth Israel Medical Center)過敏與免疫科主任Joel Mendelson指出，綜合過去20年的情況來看，新州的過敏季所持續的時間正在越來越長，「現在所謂的新州過敏季並非單單指春季，而是從初春至深秋。」

據Mendelson介紹，目前3月就會有榆樹(elm)、楓樹(maple tree)樹粉出現，4、5月則以橡樹(oaks)、樺樹(birche)樹粉為主；從5月開始將迎來同樣惱人的草粉(grass pollen)，豚草(ragweed)粉甚至可一直持續至11月。

費城哮喘中心(Asthma Center)過敏專家Marc F. Goldstein指出，季節性過敏常出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、乾咳等症狀，對於氣喘患者來說，某些狀況可能較為嚴重，在疫情期間很可能引發過敏者和家人的擔憂。

衛生專家分析，新冠病毒感染常見症狀是發燒、乾咳以及呼吸困難，兩者之間最主要的差別在於有沒有發燒。除呼吸道不適外，過敏通常還會有某種程度的皮膚發癢，新冠病毒感染則很少有這種現象。

過敏 新州 疫情

上一則

首屆華裔青少年領袖雲端論壇 今登場

下一則

倡健康飲食 華府提案對含糖飲料徵稅

延伸閱讀

墨菲簽署2500萬元小商家紓困法案

墨菲簽署2500萬元小商家紓困法案

新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票

新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票
無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡

無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡
新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助

新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助
新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例
27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃