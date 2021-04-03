新州花粉季將至 戶外活動需防過敏

春暖花開，留意花粉過敏。(美聯社)

新州 摩利斯鎮醫院(Morristown Medical Center)首席過敏 研究專家John Oppenheimer指出，去年春季由於新州處於疫情 高峰，許多居民放棄出門，過敏症狀或許稍減輕，「今年新州重新恢復戶外活動，相信居民的過敏症狀也會更嚴重。」

惱人的花粉季到來，疫情期間使過敏體質者尤為擔心。過敏症專家表示，新賓州今春降雨為花粉的生產提供了水分，不僅使花粉傳播比往年更早，也比往年更為嚴重，過敏體質者戶外活動時需做好防護。

紐瓦克貝絲‧以色列醫學中心(Beth Israel Medical Center)過敏與免疫科主任Joel Mendelson指出，綜合過去20年的情況來看，新州的過敏季所持續的時間正在越來越長，「現在所謂的新州過敏季並非單單指春季，而是從初春至深秋。」

據Mendelson介紹，目前3月就會有榆樹(elm)、楓樹(maple tree)樹粉出現，4、5月則以橡樹(oaks)、樺樹(birche)樹粉為主；從5月開始將迎來同樣惱人的草粉(grass pollen)，豚草(ragweed)粉甚至可一直持續至11月。

費城哮喘中心(Asthma Center)過敏專家Marc F. Goldstein指出，季節性過敏常出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、乾咳等症狀，對於氣喘患者來說，某些狀況可能較為嚴重，在疫情期間很可能引發過敏者和家人的擔憂。

衛生專家分析，新冠病毒感染常見症狀是發燒、乾咳以及呼吸困難，兩者之間最主要的差別在於有沒有發燒。除呼吸道不適外，過敏通常還會有某種程度的皮膚發癢，新冠病毒感染則很少有這種現象。