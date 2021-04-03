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變異病毒發威 賓州單日確診率突破3成

記者謝哲澍／綜合報導
變異病毒傳播迅速，新賓州新增確診人數上升。(美聯社)
變異病毒傳播迅速，新賓州新增確診人數上升。(美聯社)

賓州州長沃爾夫2日宣布，經過近三周努力，全州所有願意接種新冠疫苗的教師，總數逾11萬人，皆已施打至少一劑。目前賓州16歲以上居民有36%已接種至少一劑，但州衛生廳周五報告的1.1萬餘件檢測結果中，確診率突破三成，達30.2%，比30天前增59%；新冠患者近七天平均住院增加率，比全美平均高十倍，凸顯變種病毒蔓延迅速。

州府指，目前符合接種資格者21%、約220萬人已接受完整疫苗，15%正等待第二劑。上周平均每天施打9萬9473劑，累計約597萬劑、376萬人已接種。

依聯邦疾病防治中心(CDC)統計，3月30日當周全美平均住院3萬3748人，較前一周上升1.6%。賓州則為1813人，增15.6%；本周五平均達為1989，比上周五增19%。官員指近三周確診數激增，但患者一般都等約十天出現症狀才尋求治療，造成累積數字突然上升。

新州疫情持續惡化，2日報告3972例新增確診，26人染疫死亡。由於聯邦政府按照人口而非感染率或新增病例數量來分配疫苗，因此新州未來獲得疫苗數量不會因此增加。

新州是疫情爆發以來最嚴重的州之一，人均染疫死亡率全美最高，有2萬4562人染疫死亡。儘管新州18.68％成年人已接種，但尚未開放55歲以下居民的接種資格，進度落後於鄰州。

即使是州長，接種疫苗似乎也不容易。墨菲此前表示不會動用行政權力接種疫苗，而是像普通居民一樣註冊排隊等候。63歲的州長與55歲的妻子都已符合接種資格要求。

西東-哈肯薩克子午線大學醫學院(Seton Hall-Hackensack Meridian School of Medicine)教授、衛生服務和政策研究專家張寧指出，近期更多的年輕人染疫住院。大部分年輕人暫無資格接種疫苗，而隨著州府放鬆聚集人數限制以及氣溫轉暖，許多年輕人開始外出，「他們的心態也存在問題，一些人覺得疫苗已經普及，因此外出很安全，但實際上群體免疫尚早。」

疫苗 新州 賓州

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