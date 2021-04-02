墨菲簽署2500萬元小商家紓困法案

新州為小型企業提供2500萬元援助，希望不再有任何商家因疫情永久關閉。(記者謝哲澍/攝影)

新澤西州 長墨菲1日訪問梅德福德(Medford)一家的精品店，並簽署小企業救濟法案，向新州 小型企業提供2500萬元援助。這筆資金來源於拜登總統此前簽署的1.9兆元疫情 紓困法案，五名或以下雇員的小型企業將可申請。

墨菲在簽字時表示，緬因街(main street，一般指小店)商家一直是新州經濟的支柱，也在疫情期間遭受了最大的打擊，「該法案及後續法案將幫助他們擺脫疫情的影響。」此法案也是一套總共5個法案的組成部分之一，完整的救濟法案將為新州企業提供一億元資金。

法案發起人之一、參議員Dawn Marie Addiego指出，新州無法從大衰退中恢復，很大程度上是由於居民、企業和相關機構收到的救濟有限，「現在我們有機會從錯誤中吸取教訓，為過去一年中苦苦掙扎的人們提供救濟金，希望不再有任何商家因疫情永久關閉。」

議員Gordon Johnson、Roy Freiman和John Armato表示，新州的小企業正面臨著前所未有的挑戰，而他們本身沒有任何過錯，「在困難時期提供支持將有助於確保這些有價值的企業，在未來幾年中能夠繼續取得成功；商家及其員工在疫情期間展現出的應變能力和創造力令人鼓舞。」

救助金將由新州經濟發展局(NJ Economic Development Authority)管理，但還未制定申請細節。截止目前，該局已向新州的5萬5000商家提供了超過2.5億元的援助。更多有關資訊可上網：https://business.nj.gov/covid。