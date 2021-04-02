新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助

聯邦1.9兆元疫情紓困法案，新澤西州將獲得250億元。(美聯社)

拜登總統簽署1.9兆元疫情紓困 法案，新澤西州將獲得250億元。除了直接進入民眾手中的紓困支票外，新州 21個郡將獲得18億元，各市鎮則將分17億元。州政府將獲66億元，其中包括單獨的1.92億元用於擴展高速互聯網服務。

這些資金將幫助新州及其地方政府應對稅收減少的難題，包括支付公職人員的工資、避免裁員，並為個人和企業提供幫助。

與去年規定只能用於疫情直接相關的聯邦紓困案「CARES Act」撥款的不同，此次每個市鎮都將獲得一定的資金，並對援助的唯一限制是，這些錢不能用來支付退休金計畫或減稅。

華人聚集的市鎮，以愛迪生市獲得的補助最多，1480萬7529元；普林斯頓獲得約600萬元，東布朗士維克(East Brunswick)467萬元、橋水市(Bridgewater)432萬元、李文斯頓(Livingston)297萬元、西溫莎(West Windsor)274萬元、蒙哥馬利(Montgomery)227萬元、蒙特維爾(Montville)206萬元、密爾本(Millburn)197萬元。