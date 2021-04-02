我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

新州獲250億聯邦紓困金 各市鎮可得17億補助

記者謝哲澍／新澤西州報導
聯邦1.9兆元疫情紓困法案，新澤西州將獲得250億元。(美聯社)
聯邦1.9兆元疫情紓困法案，新澤西州將獲得250億元。(美聯社)

拜登總統簽署1.9兆元疫情紓困法案，新澤西州將獲得250億元。除了直接進入民眾手中的紓困支票外，新州21個郡將獲得18億元，各市鎮則將分17億元。州政府將獲66億元，其中包括單獨的1.92億元用於擴展高速互聯網服務。

這些資金將幫助新州及其地方政府應對稅收減少的難題，包括支付公職人員的工資、避免裁員，並為個人和企業提供幫助。

與去年規定只能用於疫情直接相關的聯邦紓困案「CARES Act」撥款的不同，此次每個市鎮都將獲得一定的資金，並對援助的唯一限制是，這些錢不能用來支付退休金計畫或減稅。

華人聚集的市鎮，以愛迪生市獲得的補助最多，1480萬7529元；普林斯頓獲得約600萬元，東布朗士維克(East Brunswick)467萬元、橋水市(Bridgewater)432萬元、李文斯頓(Livingston)297萬元、西溫莎(West Windsor)274萬元、蒙哥馬利(Montgomery)227萬元、蒙特維爾(Montville)206萬元、密爾本(Millburn)197萬元。

紓困 疫情 新州

上一則

11團體促實施寬限令 聯邦參議員克魯茲宅前抗議

下一則

無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡

延伸閱讀

IRS：合資格未報稅族群 4.7可收到紓困金

IRS：合資格未報稅族群 4.7可收到紓困金
新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例
金山財政赤字有解 聯邦出手可望挹注6.3億

金山財政赤字有解 聯邦出手可望挹注6.3億
聯邦39億紓困金用途 馬州拍板三大方向

聯邦39億紓困金用途 馬州拍板三大方向
新州艾薩克士郡櫻花節將至 活動仍未敲定

新州艾薩克士郡櫻花節將至 活動仍未敲定
27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額