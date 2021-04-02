無證移民疫期衝擊大 新州紓困基金發禮卡

教堂成為許多人疫期尋求幫助的場所。(美聯社)

新州居住著數以萬計的無證移民，因身分問題疫期無法獲得任何聯邦救濟。州長夫人塔米·墨菲(Tammy Murphy)成立的新州疫情紓困 基金(New Jersey Pandemic Relief Fund)，正在向無證移民分發禮品卡，每張價值1000或500元。

塔米·墨菲近日到東橘市教堂(Temple of Unified Christians Brick Church in East Orange)，與工作人員提供為排隊等候的無證移民派發禮卡。

該基金已從6萬2000多名捐助者籌集超過6400萬元。其中包括來自慈善家、世界首富貝佐斯(Jeff Bezos)前妻MacKenzie Scott的2000萬元；以及查爾斯和林恩·舒斯特曼家庭基金會(Charles and Lynn Schusterman Family Foundation)450萬元。

在教堂外排隊等候的多為西語裔居民，一些帶著兒童甚至推著嬰兒車。在教堂工作的Dianne Sanon-Garay負責與社區中的移民家庭 接觸，說許多移民在旅館和餐館工作，因疫情而失業，但沒有資格獲得失業金或紓困支票。

自疫情爆發以來，該基金已向無證移民發放1200萬元。最近的600萬元分配包括向全州的十個組織提供500萬元，在社區向無證移民分發禮卡。該基金還與羅格斯大學等公立大學和社區大學合作，提供100萬元的直接援助以支持沒有合法身分，並可能因疫情被迫輟學的學生。