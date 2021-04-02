新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票

新州今年將採用現場投票，不鼓勵郵寄投票。(美聯社)

州長墨菲日前簽署一項法案，今年州長選舉投票 將於10月23日開始，比正常時間提前十天。新法擴大早期投票的範圍，對郵寄投票做出限制，不再鼓勵居民郵寄投票，並為排隊等候投票者提供食物和水。

州眾議員 Andrew Zwicker指，並非每個人都可在11月的第一個星期二投票，但選民不應受到懲罰；州參議員吉爾(Nia Gill)說，此舉將保證居民能夠有時間行使的投票權。吉爾此前一直致力於設立提早投票期，但被前州長克利斯蒂兩次否決。

根據新法，在11月大選之前，居民將有九天的時間提早至投票站親自投票。投票站開放時間為上午10時至晚8時，但可以在下午6時關閉。每個郡在周日將有五到十個提早投票站，取決於選民數。

新州 未來將永久保持提前投票期，包括在6月初選和5月市政選舉：總統初選前有五天的提前投票期，非總統初選和5月市級選舉之前有三天，2022年開始實施。

州務卿泰瑞莎．薇(Tahesha Way)負責選舉管理工作，她表示新法律建立在早先擴大投票管道的基礎上，例如擴大了郵寄投票規模，促成了2020年460萬票的創紀錄投票率，新法提供更可行的選擇，希望11月再次看到創紀錄的投票率。