我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

新州州長選舉投票將提前10天開始 限制郵寄投票

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州今年將採用現場投票，不鼓勵郵寄投票。(美聯社)
新州今年將採用現場投票，不鼓勵郵寄投票。(美聯社)

州長墨菲日前簽署一項法案，今年州長選舉投票將於10月23日開始，比正常時間提前十天。新法擴大早期投票的範圍，對郵寄投票做出限制，不再鼓勵居民郵寄投票，並為排隊等候投票者提供食物和水。

眾議員Andrew Zwicker指，並非每個人都可在11月的第一個星期二投票，但選民不應受到懲罰；州參議員吉爾(Nia Gill)說，此舉將保證居民能夠有時間行使的投票權。吉爾此前一直致力於設立提早投票期，但被前州長克利斯蒂兩次否決。

根據新法，在11月大選之前，居民將有九天的時間提早至投票站親自投票。投票站開放時間為上午10時至晚8時，但可以在下午6時關閉。每個郡在周日將有五到十個提早投票站，取決於選民數。

新州未來將永久保持提前投票期，包括在6月初選和5月市政選舉：總統初選前有五天的提前投票期，非總統初選和5月市級選舉之前有三天，2022年開始實施。

州務卿泰瑞莎．薇(Tahesha Way)負責選舉管理工作，她表示新法律建立在早先擴大投票管道的基礎上，例如擴大了郵寄投票規模，促成了2020年460萬票的創紀錄投票率，新法提供更可行的選擇，希望11月再次看到創紀錄的投票率。

投票 眾議員 新州

上一則

蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕

下一則

「我們不再沉默」韓裔州長夫人發長文為亞裔發聲

延伸閱讀

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例
新州艾薩克士郡櫻花節將至 活動仍未敲定

新州艾薩克士郡櫻花節將至 活動仍未敲定
27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度
獲拜登提名 庫拉希將成新州首位穆斯林聯邦法官

獲拜登提名 庫拉希將成新州首位穆斯林聯邦法官
GameStop史詩級軋空要角 傳已失股票經紀人身分

GameStop史詩級軋空要角 傳已失股票經紀人身分
對沖基金收斂 散戶義和團改變華爾街生態

對沖基金收斂 散戶義和團改變華爾街生態

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額