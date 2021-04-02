PECO擬漲電費 每戶平均月增約10元

電力公司疫期提漲價，遭維權團體質疑。(PECO臉書)

費城電力公司(PECO)近日向監管部門申請漲價，增加2.46億元電費，以對電網進行重大升級並涵蓋與疫情 相關的電費減免。這將使一般家庭每月帳單 增加約9.68元，即9.65％。

PECO為賓州東南部的160萬電力用戶提供服務，稱需要這筆資金來支付數十億元的投資，更新當地的能源網以提高清潔能源。作為其提議的一部分，Peco尋求150萬元的電動汽車充電基礎設施激勵措施，以支持商業、工業和公共交通客戶，減少社區排放。

此次電費上調將於2022年1月1日生效，約為2019年1月生效的2490萬元漲幅的十倍，當時公共能源管理署(Public Utility Commission，PUC)允許Peco漲價1.2％，僅為其最初申請的三分之一左右。電力公司、用戶代表和PUC通常會協商，減少漲價幅度。

公司總裁兼首席執行官Mike Innocenzo在聲明指，疫情的影響還沒有結束，財務狀況不佳的用戶依然無力支付帳單，不間斷的電力服務至關重要。

賓州切斷能源的禁令周四取消，84萬7000戶家庭面臨失去供暖氣、電和水服務的風險。截至2月底，Peco14.6萬電力和天然氣客戶面臨關閉的風險，欠費總額達到2億1850萬元，比一年前增88％。

公司計畫為低收入 用戶提供270萬元的帳單減免，並為受疫情影響的低收入社區中的合格小商家提供100萬元的抵免。

維權組織表示，計畫今年挑戰多項提高公用事業費的要求，並將要求監管機構施壓能源公司自行承擔與疫情有關的部分費用，而非轉嫁給用戶。

如果獲得批准，對於每月使用700千瓦小時的一般用戶來說，每月帳單將從100.31元增加到109.99元，即9.65％。一般小商家每月的帳單將增加約44.74元，即5.49％。