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費城1C優先接種疫苗4月5日開始 首波限4類人員預約

記者呂賢修╱綜合報導
費城提早進入1C優先接種階段，圖為疫苗站正加緊施打。(美聯社)
費城提早進入1C優先接種階段，圖為疫苗站正加緊施打。(美聯社)

費城市府宣布5日(周一)提前進入1C疫苗優先施打階段，但首波僅開放四類民生必需人員預約登記，包括：垃圾回收、大樓清潔、水電瓦斯電話、郵遞服務等。官員提醒，1C群體適用對象廣泛，但將先施打上述四類，其餘也將在本月稍晚開放，如：高等教育、運輸、建築、電信電腦、媒體、法律、公共健康等。各優先階段資格及日期：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Vaccine.aspx。

市衛生局表示，目前仍在加速施打65歲以上居民，由於確診數上升，老人接種尤其重要。費城1日新增482例新冠確診，12人死亡，447人住院，56人使用呼吸器。賓州當日新增3893例，27死，近七日每天平均新增4073例，比前兩周增54％。2075人住院，兩周前為1450人。

由於疫苗將增量供應，州府原先承諾於費城鄰郡設置大型疫苗站的計畫喊停，由聯邦直接撥發更多專屬的嬌生疫苗至徹斯特、公鹿、蒙哥馬利、德拉瓦四郡的連鎖藥房，每周合計約4萬2000劑，也不記入州府所獲劑量。

四郡政府之前要求獨立管理疫苗，指能比州府更公平提供弱勢群體預約注射。公鹿郡政府計畫增設另一處嬌生疫苗站，德拉瓦郡本周則增加3000劑預約名額。

州府提醒，由於州長疫期相關禁令已逾期失效，本月開始，積欠電力瓦斯等費用的用戶，廠商可切斷服務。四口之家年收入低於6萬6250元者，廠商必需提供至少五年的分期攤還方案，用戶可決定時間長短。對於收入高於下限者，也應提供一至兩年攤還選項，小商家則至少18個月。賓州自來水公司切斷期限延後至明年4月，但對非低收入用戶，5月起開始徵收遲繳罰款。

新州州長相關禁止切斷服務命令，已延長至6月30日。

疫苗 費城 嬌生

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