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新州艾薩克士郡櫻花節將至 活動仍未敲定

記者謝哲澍／新澤西州報導
往年小溪公園櫻花節吸引眾多遊客。(Newarkhappening)
往年小溪公園櫻花節吸引眾多遊客。(Newarkhappening)

新澤西州著名的艾薩克士郡櫻花節(Annual Essex County Cherry Blossom Festival)，將於4月3日至18日紐瓦克市(Newark)的小溪公園(Branch Brook Park)舉行。然而往年例行的活動，如環公園自行車賽、家庭活動日是否照常舉行仍未敲定。

艾郡政府去年因疫情取消櫻花節，今年公園對外開放，但無論是駕車或步行賞櫻，主辦方都要求人群保持社交距離。往年頗受歡迎的音樂日已宣布取消，1萬米跑(10K run)則轉為線上舉行，參與者可下載Rungo App，在櫻花節期間上傳自己的跑步紀錄。

作為新州春季最重要的標誌，小溪公園內種植著總共5000株、18個不同品種的櫻花樹，已經超越華府成為全美數量更多、品種最豐富的賞櫻之地，在櫻花季期間蔚為壯觀。但艾郡發言人Anthony Puglisi表示，今年不希望看到人群在公園聚集。

更多資訊可上網：http://www.essexcountyparks.org/parks/branch-brook-park/；公園地址：115 Clifton Ave., Newark, NJ 07104。

賞櫻 新澤西州 社交距離

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