新州疫情回溫 5月恐再現高峰 4月下旬估日增逾5000例

新州疫情回溫，模型預測將有第三波高峰。(美聯社)

最新統計模型預測，新州 正迎來第三波疫情高峰；到4月下旬，每天將新增逾5000例。為加速接種疫苗 ，新州政府31日設立新的疫苗尋找網站，可選擇不同郡來查看目前擁有疫苗儲備的接種站。網址：https://covid19.nj.gov/pages/finder。

新州31日報告4586例新增新冠確診，44人染疫死亡；全州超過2363人因確診或疑似症狀住院，創下2月以來新高。

模型顯示在一般的情況下，新州將在4月18日單日達到5405新增病例和2669例住院，其中包括574名重症監護患者和319人需要呼吸器；最壞情況則是5月中旬才達到高峰，單日可能新增超過8000例。

墨菲指出，模型假設的住院人數依室內活動(包括室內用餐)放寬之後的增長率，「也很難在6月中旬之前將單日確診降到3000以下，而住院人數要到8月才會低於1000。如果人們放鬆警惕、不遵守防疫 規定，那麼全州將回到12月和1月時的狀態。」

相比之下，新州染疫住院人數在去年4月的第一波高峰期間超過8300名患者，12月的第二波高峰期間超過3800人。

墨菲強調這些只是模型預測，「可以通過自己的行為來改變。我們已經兩次使新增病例曲線向下。讓我們第三次這樣做，希望會是最後一次。」他並未說明州政府是否會重新頒布更嚴格的防疫規定。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，新州過去七天平均新增病例數量排名全美第二，僅次於密西根州的3977。較一周前增長19.13%，較一個月前增長35.91%。