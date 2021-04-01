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2比特犬闖民宅後院咬死3歲童 檢方不起訴狗主

記者謝哲澍／新澤西州報導
三歲的幼童Aziz Ahmed在自家後院，遭兩隻未登記的比特犬襲擊後死亡。(Gofundme.com)
三歲的幼童Aziz Ahmed在自家後院，遭兩隻未登記的比特犬襲擊後死亡。(Gofundme.com)

新州卡特雷特市(Carteret)一名三歲男童此前在自家後院，遭到兩隻未登記的比特犬襲擊後死亡。密德薩士郡檢方表示，將不會對狗主人提起刑事訴訟，令死者家屬不滿。

檢察官Yolanda Ciccone指，調查人員未發現故意、明知或不顧後果的犯罪行為，儘管有充分的理由要求司法公正，但基於執法部門已知的事實和證據，目前不會提起訴訟。

兩隻比特犬3月16日從Laurel Street一所房屋入侵後院，襲擊了男孩阿齊茲(Aziz Ahmed)和他的母親。阿齊茲受傷嚴重，被直升機送至醫院後不治；母親傷情穩定。

家庭友人Oma Morgan表示，「這是不公平的，即使人們亂穿馬路或讓狗拉屎在你的前草坪上，都要承擔責任；而讓狗咬死人卻不會受到懲罰。如果沒有法律，我們將努力制定法律。」

在周日的追悼活動中，群眾呼籲立法者以阿齊茲的名義通過一項法律，要求對那些狗造成致命傷害的主人提起刑事起訴。

新州目前並無針對狗襲擊的刑事罪名。如果檢方認為有必要提出指控，則通常使用魯莽造成他人死亡或受傷(recklessly causing death or injury)罪名。眾議會議長科林(Craig Coughlin)與議員Yvonne Lopez聲明稱，將審查新州有關狗襲擊的現行法律。

新州 刑事訴訟

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