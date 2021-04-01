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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

賓州16歲以上民眾 4月19日起疫苗開打

記者呂賢修╱綜合報導
賓州宣布提早全面開放成人預約接種疫苗。(美聯社)
賓州宣布提早全面開放成人預約接種疫苗。(美聯社)

賓州衛生廳周三宣布，因嬌生疫苗有望增加供應，4月19日起開放所有16歲以上居民預約施打新冠疫苗。費城市府則表示，暫不比照提早實施，仍維持5月1日開放所有成人接種的進度。

州府指，目前1B優先施打者包括警消、超市店員、食品及農業工作者等，4月5日所有1B優先群體都將開放施打，1C則為12日，進度提前主因聯邦撥給社區連鎖藥房的劑量將大幅增加，州府因此也暫停繼續增設大型疫苗站的計畫。公鹿郡、德拉瓦郡、蒙哥馬利郡每周將獲得4萬2000劑。費城預計4月開放1C群體，包含接觸病毒風險較低的清潔、建築、電腦等人員。賓州各優先階段規定：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Vaccine.aspx

賓州疫情持續升溫，31日新增4557例確診，近七天平均日增超過4000例，比過去兩周上升57%。費城當日則增537例，醫院有446名患者住院，50人使用呼吸器。

由於變種病毒在區域內散播迅速，匹茲堡大學31日緊急宣布所有學生當晚9時起居家避疫，若非上課、購餐、運動，應留在居出避免外出。校方指當天有67名學生、九名教職員確診仍在隔離。

費城 疫苗 賓州

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