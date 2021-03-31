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賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

記者呂賢修╱綜合報導
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州19歲華裔青年陳智博(Christian Hall)遭警開槍擊斃一案，家屬向聯邦法院提告，並要求賓州檢察長徹查，社區也陸續舉行示威，訴求真相。當地檢方30日公布警員錄像，顯示警方當時與疑因精神抑鬱企圖輕生的陳智博周旋勸阻近一小時，但因他手持看似真槍的空氣槍，最後被迫開槍，依賓州州法屬合法。

(影音：門羅郡檢方)

➤➤➤「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

門羅郡(Monroe)助理檢察官Michael Mancuso表示，州警接獲報案指男子疑似企圖自殺，抵達現場後，陳智博詢問警察是否曾受過射擊訓練，如果有，就快動手。警方回應不會如此做。警方持續高喊「你沒有犯法，不會有事。(You are not in trouble)」。經不斷周旋，陳智博持槍走向警方，警方朝他的方向多次開槍，擊中其身後水泥牆，接著陳智博舉起槍，但未對準警察，警方於是朝他開了三槍，之後發現其所持是把看似真槍的空氣槍。

➤➤➤華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

檢方表示，賓州法律不需要歹徒槍口對準執法人員才能使用致命武力。陳智博以空氣槍為工具，逼迫警方開槍，是常見的「借警察之力自殺行為(suicide by cop)」。

當地有色人種協會( NAACP)發表聲明，理解執法人員每天面對風險，希望死者家屬重拾平靜，但仍堅信執法機構應有精神病患危機處理機制，避免悲劇重演。調查過程也可以更透明。

有色人種協會對調查結果的聲明。(NAACP)
有色人種協會對調查結果的聲明。(NAACP)

延伸閱讀：華裔兒遭警槍殺 非爸菲媽悲慟：19年前赴中領養 他染疫受打擊

陳智博 賓州 警察

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