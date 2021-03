賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

陳智博幼年從中國被領養,圖為他與養父母。(家人提供)

賓州 19歲華裔青年陳智博 (Christian Hall)遭警開槍擊斃一案,家屬向聯邦法院提告,並要求賓州檢察長徹查,社區也陸續舉行示威,訴求真相。當地檢方30日公布警員錄像,顯示警方當時與疑因精神抑鬱企圖輕生的陳智博周旋勸阻近一小時,但因他手持看似真槍的空氣槍,最後被迫開槍,依賓州州法屬合法。

(影音:門羅郡檢方)

➤➤➤「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

門羅郡(Monroe)助理檢察官Michael Mancuso表示,州警接獲報案指男子疑似企圖自殺,抵達現場後,陳智博詢問警察 是否曾受過射擊訓練,如果有,就快動手。警方回應不會如此做。警方持續高喊「你沒有犯法,不會有事。(You are not in trouble)」。經不斷周旋,陳智博持槍走向警方,警方朝他的方向多次開槍,擊中其身後水泥牆,接著陳智博舉起槍,但未對準警察,警方於是朝他開了三槍,之後發現其所持是把看似真槍的空氣槍。

➤➤➤華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

檢方表示,賓州法律不需要歹徒槍口對準執法人員才能使用致命武力。陳智博以空氣槍為工具,逼迫警方開槍,是常見的「借警察之力自殺行為(suicide by cop)」。

當地有色人種協會( NAACP)發表聲明,理解執法人員每天面對風險,希望死者家屬重拾平靜,但仍堅信執法機構應有精神病患危機處理機制,避免悲劇重演。調查過程也可以更透明。

有色人種協會對調查結果的聲明。(NAACP)

延伸閱讀:華裔兒遭警槍殺 非爸菲媽悲慟:19年前赴中領養 他染疫受打擊