27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

圖為教師在教室透過攝影機為學生遠端授課。(美聯社)

新州 30日報告4378例新增新冠確診，61人染疫死亡。新州教育 倡議組織JerseyCAN最新報告顯示，全州約27萬2000名學生在疫情 期間跟不上教學進度，預測到下學期該數字還將顯著增加。

根據報告，到本學年末，與上一次進行州評估的2019年春季相比，預計將有14萬3000名三至八年級的學生英語科目上跟不上進度；另外12萬9000名數學落後。非洲裔和西語裔學生的跟不上進度的比率更高。

該機構將報告稱為「行動時刻」(A Time to Act)，呼籲政府採取行動，將報告中的數據作為研究如何讓學生學習重回正軌的基礎。

JerseyCAN執行主任Patricia Morgan指出，對於一些學生而言，高強度補課(high-dosage tutoring)可以讓他們跟上進度，其他人則可能需要進一步干預，包括考慮暑期班，「我們不希望浪費夏天的時間，這樣才能讓更多學生的學習在下學年之前走上正軌。」

州長墨菲則表示，政府致力於解決學生的學習障礙並促進心理健康，但是否包括暑期班、學習輔導等還未敲定。他希望新州所有學生都能在9月重返學校學習，並且沒有遠程上課的選項。

聯邦政府已經宣布任何州都不會豁免標準化測試要求，儘管新州仍在推動這項豁免，但墨菲表示以防萬一，各學區仍應在春季準備考試。

JerseyCAN在其報告中表示，2022年春季全州評估應與2019年相當，以便該州可以建立新的基準。該報告還建議允許父母依據他們孩子的學習進度而申請留級，這一決定最終取決於學校管理者。

報告詳情：https://jerseycan.org/research-showcase/a-time-to-act-summary。