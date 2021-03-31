詐騙新手法…假藉疫苗訊息 詢問個資

執法機構提醒疫苗相關詐騙。(FDA)

新冠疫苗 接種成為最新的詐騙 溫床。國土安全局提醒新州 居民，如果收到有關新冠疫苗接種的短信，要求提供個人訊息，就是騙局；沒有政府機構會通過短信或電話要求提供個人訊息。

詐騙者使用電話、短信、社交媒體和上門拜訪等方式詐騙。一些受害者收到偽造文本，有明確的接收者姓名，並要求填寫出生日期等個資，以便獲得「疫苗接種資格」。

國土安全局指出，這些短信很可能是網路釣魚騙局，用於獲取個人資訊，以進行醫療保健欺詐或其他形式的身分欺詐。打電話被認為是最常用的方法，但通過電子郵件和網站騙局造成最多損失。

國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)此前統計報告顯示，新州居民從疫情爆發開始8月末，遭受與疫情有關的詐騙總額380萬元，這一數字排在全美第六。

根據新州消費者事務局(New Jersey Division of Consumer Affairs)的說法，居民需要注意包括：詐騙者施加壓力，迫使購買或填寫，不給時間做進一步的研究。謊稱測試已獲得FDA批准或已獲得FDA頒發的緊急使用授權，但在FDA網站上並不存在。居民應切忌提供陌生人個人財務資訊，注意詐騙者冒充為聯繫人。

受害者可報警或致電全美災難詐騙舉報熱線：(866)720-5721；信件被竊取可向郵政局報告：1(800)ASK-USP。更多常見騙局可上網：www.njhomelandsecurity.gov/covid19。