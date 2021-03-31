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費城新增確診病例 近三成是變異病毒

記者呂賢修╱綜合報導
賓州多地疫情升溫，圖為費城居民排隊等待施打疫苗。(美聯社)
賓州多地疫情升溫，圖為費城居民排隊等待施打疫苗。(美聯社)

賓州疫情升溫，近七天平均日增4000例確診，周二為5032例，較前兩周上升61％。費城近三成新增確診病例為變異病毒，除英國、加州、紐約變異種病例增加之外，本周也新發現南非、巴西變異種病例。由於變異種感染力比傳統新冠病毒強五成，衛生官員警告嚴防第四波疫情。

賓州大學Bushman's microbiology lab實驗室指，考量檢測有時間差，可能將看到新一波高峰，疫苗、口罩、社交距離、洗手仍為主要對策。

費城上周至3月27日，日均新增確診488例，確診率6.8％；前一周為427例、6.3％。30日則新增713例。衛生局長Thomas Farley 30日表示，單日平均新增確診數本月增加一倍，住院人數也增加，已提醒疫苗施打機構優先為65歲以上居民接種。

費城目前23％居民已接種至少一劑，75歲以上則為72％，65至74歲52％。Farley指比率仍偏低，不足以遏止病毒傳播。

費城已施打75.8萬劑疫苗，但當局指其中15.5萬劑，約兩成為外地居民。已完整接種的25萬人中，16.4萬為本地居民，8.7萬居住在賓州其他地區。賓州則協助約3.8萬費城居民完整接種，2.8萬人第一劑。以此計算，費城約20萬人已完整接種，約占全市人口14％，22.4萬人已接種一劑。

遵從聯邦疾病防治中心(CDC)建議，賓州州府公布最新方針，4月5日起小學生在教室可間距三呎，初中及以上仍為六呎。嬌生疫苗仍持續優先提供教職員施打，州長表示已接近全數接種。

費城 賓州 疫苗

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